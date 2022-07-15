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Журова: «В ближайшее время CAS будет отклонять апелляции»

15 июля 2022, 15:28

Депутат Государственной Думы Светлана Журова отреагировала на отклонение апелляции российских клубов на отстранение от еврокубков.

Не знаю, стоит ли так часто подавать апелляции. Ведь каждый раз уходят средства на адвокатов, юристов. Поэтому может лучше эти деньги потратить на детский спорт. Но, когда есть шансы, нужно апелляцию подавать.

Мы все понимаем, что в ближайшее время CAS будет отклонять апелляции, но мы все равно пойдем в суд и будем протестовать снова и снова. Однако, если и спортсмены и международные федерации занимает политическую позицию, то шансов у наших апелляций мало.

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Все комментарии
протон
протон
15 июля в 22:16
Как же не нравится этот персонаж
Lexx1k
Lexx1k
15 июля в 20:57
пора начинать проект своей ЛЧ... пригласим белорусов, северокорейцев, туркменов, иранцев, венесуэльцев, афганцев, про эритрею разумеется не забудем. думаю классный турнир получится.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
15 июля в 15:37
Без тебя и так ясно!
Гость
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