Журова: «В ближайшее время CAS будет отклонять апелляции»

Депутат Государственной Думы Светлана Журова отреагировала на отклонение апелляции российских клубов на отстранение от еврокубков.

Не знаю, стоит ли так часто подавать апелляции. Ведь каждый раз уходят средства на адвокатов, юристов. Поэтому может лучше эти деньги потратить на детский спорт. Но, когда есть шансы, нужно апелляцию подавать.