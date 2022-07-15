В. Уткин: «Вчера Козлов сыграл четыре матча за день»

Известный комментатор Василий Уткин отреагировал на новость о смерти бывшего футболиста «Спартака» .

Кстати, в минувшую субботу экс-спартаковец Саша Козлов, который сегодня ушёл из жизни, играл в матче F-Лиги с «Эгриси». У него эта игра была четвёртой за день. Хороший был парень, добрый. Но разумным так и не стал. Сердце не железное.