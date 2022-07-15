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В. Уткин: «Вчера Козлов сыграл четыре матча за день»

15 июля 2022, 14:22

Известный комментатор Василий Уткин отреагировал на новость о смерти бывшего футболиста «Спартака» Александра Козлова.

Кстати, в минувшую субботу экс-спартаковец Саша Козлов, который сегодня ушёл из жизни, играл в матче F-Лиги с «Эгриси». У него эта игра была четвёртой за день. Хороший был парень, добрый. Но разумным так и не стал. Сердце не железное.

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pomor45
pomor45
15 июля в 20:19
Вася, был бы ты разумным, такой оценки не допустил бы.
25процентный клоун
25процентный клоун
15 июля в 16:10
Светлая память
Futurista
Futurista
15 июля в 14:45
Соболезнования...
Видимо были проблемы с сердцем изначально...
29 лет не такой возраст если здоров...скорее ноги "отвалятся", чем сердце остановится...
Гость
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