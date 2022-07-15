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«Локомотив» объявил об уходе защитника Лысцова

15 июля 2022, 18:37

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что защитник Виталий Лысцов покидает клуб.

Виталий Лысцов и «Локомотив» прекратили сотрудничество по соглашению сторон.

Виталий провёл последний сезон в аренде в грозненском «Ахмате». Воспитанник нашей Академии вернулся в «Локомотив» в 2020 году, перейдя из «Крыльев Советов». До этого Виталий Лысцов несколько лет провёл в Португалии, куда переехал в 2014 году.

В команде Академии «Локомотива» 1995 года рождения Виталий становился чемпионом России, вызывался в юношескую и молодёжную сборные России.

Футбольный клуб «Локомотив» желает Виталию удачи и отсутствия травм в дальнейшей карьере.

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протон
протон
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Шуnя771
Шуnя771
15 июля в 18:43
Буду знать, что такой был и есть.
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