«Локомотив» объявил об уходе защитника Лысцова

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что защитник покидает клуб.

Виталий Лысцов и «Локомотив» прекратили сотрудничество по соглашению сторон.

Виталий провёл последний сезон в аренде в грозненском «Ахмате». Воспитанник нашей Академии вернулся в «Локомотив» в 2020 году, перейдя из «Крыльев Советов». До этого Виталий Лысцов несколько лет провёл в Португалии, куда переехал в 2014 году.

В команде Академии «Локомотива» 1995 года рождения Виталий становился чемпионом России, вызывался в юношескую и молодёжную сборные России.

Футбольный клуб «Локомотив» желает Виталию удачи и отсутствия травм в дальнейшей карьере.