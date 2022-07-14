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Лапорта: «Дембеле всегда хотел остаться в „Барсе“»

14 июля 2022, 16:43

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал подписание нового контракта клуба с вингером Усманом Дембеле.

Усман Дембеле приложил немало усилий, чтобы остаться в «Барселоне», а теперь адаптировался к нашему бюджету зарплат. Он всегда хотел остаться здесь.

Хави любит Усмана и хотел, чтобы он стал частью команды.

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протон
протон
15 июля в 01:26
Для кого он даёт такие интервью?

Кто в этой жизни не понимает, что Дембель год разводил клуб на бабки, а половину лета метался в попытках найти того, кто заплатит ему огромные подъемные?

Его задача — быстро бегать, раздавать ассисты, забивать. А какие-то слова про верность от таких персонажей вызывают отвращение.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
14 июля в 21:12
При Хави был хорош
NOVA
NOVA
14 июля в 19:02
ну а чего бы не остаться, сидеть в лазарете и получать бабло, он прям как бэйл или Азар в Реале в последнее время, хотя может и изменится, лишь бы травмы не мучали!!
ЮЗИК
ЮЗИК
14 июля в 16:51
Толку от него мало
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