Лапорта: «Дембеле всегда хотел остаться в „Барсе“»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал подписание нового контракта клуба с вингером .

Усман Дембеле приложил немало усилий, чтобы остаться в «Барселоне», а теперь адаптировался к нашему бюджету зарплат. Он всегда хотел остаться здесь.

Хави любит Усмана и хотел, чтобы он стал частью команды.