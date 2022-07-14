Лапорта: «Дембеле всегда хотел остаться в „Барсе“»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал подписание нового контракта клуба с вингером Усманом Дембеле.
Усман Дембеле приложил немало усилий, чтобы остаться в «Барселоне», а теперь адаптировался к нашему бюджету зарплат. Он всегда хотел остаться здесь.
Хави любит Усмана и хотел, чтобы он стал частью команды.
Кто в этой жизни не понимает, что Дембель год разводил клуб на бабки, а половину лета метался в попытках найти того, кто заплатит ему огромные подъемные?
Его задача — быстро бегать, раздавать ассисты, забивать. А какие-то слова про верность от таких персонажей вызывают отвращение.
Кто в этой жизни не понимает, что Дембель год разводил клуб на бабки, а половину лета метался в попытках найти того, кто заплатит ему огромные подъемные?
Его задача — быстро бегать, раздавать ассисты, забивать. А какие-то слова про верность от таких персонажей вызывают отвращение.