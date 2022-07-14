Гайч, Гайич и Карраскаль не приостановят контракты с ЦСКА

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14 июля 2022, 16:23

Часть легионеров ЦСКА подписала документы, по условиям которых им не будет позволено приостановить контракты в одностороннем порядке.

По данным журналиста Севастиана Терлецкого, такой документ подписали нападающий , полузащитник и новичок . Игроки, подписавшие документ, могут уйти в аренду или полноценно, но это будет возможно лишь по согласованию с ЦСКА .

Позднее эту информацию подтвердил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.