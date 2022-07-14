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Гайч, Гайич и Карраскаль не приостановят контракты с ЦСКА

14 июля 2022, 16:23

Часть легионеров ЦСКА подписала документы, по условиям которых им не будет позволено приостановить контракты в одностороннем порядке.

По данным журналиста Севастиана Терлецкого, такой документ подписали нападающий Адольфо Гайч, полузащитник Хорхе Карраскаль и новичок Милан Гайич. Игроки, подписавшие документ, могут уйти в аренду или полноценно, но это будет возможно лишь по согласованию с ЦСКА.

Позднее эту информацию подтвердил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Да, в процессе согласование с Мединой.

Это те самые письма, которые ФИФА просил подписать до 30-го? Они в принципе подписаны, но не можем пока подтвердить это официально по просьбе агентов игроков. Там возможны корректировки.

Те легионеры, которые не подписали, точно уходят? Фукс и Бийол? Нет. Фукс никуда не уходит, он вернется в ближайшее время в расположение команды. Он достаточно успешно прошел курс лечения, мы получаем информацию от лечащего врача с приложением УЗИ, МРТ. Действительно видим положительную динамику.

Очень хочется верить, что на этот раз он начнет работу. Безусловно, ему потребуется время на то, чтобы функционально подтянуть форму, но, по крайней мере, ограничений, которые препятствовали в начале сборов, уже не будет. Поэтому Фукс не собирается никуда уходить.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ протон (раскрыть)
14 июля в 19:34
Помоему, это соглашение филькина грамота.
протон
протон
14 июля в 18:30
Фифа разрешает приостанавливать контракты. Игроки подписывают доп соглашения, по которым не могут приостанавливать контракты. Дальше я тк понимаю, Фифа скажет что можно не соблюдать допы, а игроки подпишут доп, что плевали они на Фифа?
Mi6
Mi6
14 июля в 18:11
В этом перечне лишний Бабаев...))
КЭТиК
КЭТиК
14 июля в 18:04
Лучшей доли они не нашли.
VeniaminS
VeniaminS
14 июля в 18:01
Ну совсем неплохо.
makkie
makkie
14 июля в 17:59
Фукс - это какой-то бразильский Кокорин. Больше лечится, чем играет.

В Бразилии не было никаких травм, вызывался в сборную страны. Перешёл в цска и сразу травмировался. И продолжает лечиться. Проще отпустить парня, ведь повторит судьбу Дзагоева!
A.S.A
A.S.A ответ ZIBO rock (раскрыть)
14 июля в 17:44
В нынешнее время и он может пригодиться, как говорится раз в год и Гайч стрельнуть может
q9hcd5h32fax
q9hcd5h32fax
14 июля в 16:49
В вот с Фуксом нужно что-то решать.Этот парень уже третий год крутит яйца ЦСКА,и конца этому не видно.Если он настоящий мужик,пусть это доказывает,а если обыкновенный слизняк,дать по 63 и забыть,как страшный сон!
ZIBO rock
ZIBO rock ответ A.S.A (раскрыть)
14 июля в 16:33
А по моему Гайч в команде - это и есть проблема!)
A.S.A
A.S.A
14 июля в 16:29
Ну вот, как минимум на 3 проблемы будет меньше у армейцев.
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