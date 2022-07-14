Гайч, Гайич и Карраскаль не приостановят контракты с ЦСКА

Часть легионеров ЦСКА подписала документы, по условиям которых им не будет позволено приостановить контракты в одностороннем порядке.
По данным журналиста Севастиана Терлецкого, такой документ подписали нападающий Адольфо Гайч, полузащитник Хорхе Карраскаль и новичок Милан Гайич. Игроки, подписавшие документ, могут уйти в аренду или полноценно, но это будет возможно лишь по согласованию с ЦСКА.
Позднее эту информацию подтвердил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.
Да, в процессе согласование с Мединой.
Это те самые письма, которые ФИФА просил подписать до 30-го? Они в принципе подписаны, но не можем пока подтвердить это официально по просьбе агентов игроков. Там возможны корректировки.
Те легионеры, которые не подписали, точно уходят? Фукс и Бийол? Нет. Фукс никуда не уходит, он вернется в ближайшее время в расположение команды. Он достаточно успешно прошел курс лечения, мы получаем информацию от лечащего врача с приложением УЗИ, МРТ. Действительно видим положительную динамику.
Очень хочется верить, что на этот раз он начнет работу. Безусловно, ему потребуется время на то, чтобы функционально подтянуть форму, но, по крайней мере, ограничений, которые препятствовали в начале сборов, уже не будет. Поэтому Фукс не собирается никуда уходить.
В Бразилии не было никаких травм, вызывался в сборную страны. Перешёл в цска и сразу травмировался. И продолжает лечиться. Проще отпустить парня, ведь повторит судьбу Дзагоева!
В Бразилии не было никаких травм, вызывался в сборную страны. Перешёл в цска и сразу травмировался. И продолжает лечиться. Проще отпустить парня, ведь повторит судьбу Дзагоева!