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«Барселона» объявила о подписании нового контракта с Дембеле

14 июля 2022, 12:30

Вингер Усман Дембеле подписал новый контракт с «Барселоной».

Новое соглашение между каталонским клубом и французским нападающим рассчитано на срок до июня 2024 года.

Дембеле перешёл в каталонский клуб в 2017 году из «Боруссии» Дортмунд. Прошлое соглашение игрока с каталонским клубом истекло 30 июня.

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Все комментарии
R.Carlos.
R.Carlos. ответ 3ton (раскрыть)
14 июля в 19:37
Ну не знаю...
Без техники через себя забить в финале ЛЧ думаю не получится
Нет Бейл был отличным футболистом
Года до 14 го 15 го
Как и Дембеле в Дордмунде
3ton
3ton ответ R.Carlos. (раскрыть)
14 июля в 18:48
Один только бегать умеет , а техники - ноль .
Второй хоть бегает и техника есть .
Пользы больше , чем от гольфиста
R.Carlos.
R.Carlos.
14 июля в 17:37, ред.
Ураааа!
"Рад за каталонцев
Это все равно что Бейла переподписать
Удачи
P.s. бэйл хороший игрок но очень нестабильный
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
14 июля в 16:02
... и когда голова работает..., что крайне редко.
Ron09
Ron09 ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
14 июля в 14:08
Очень хороший особенно против Алиссона Беккера все думали голллл а он упс и нет гола
Птица Феникс
Птица Феникс
14 июля в 13:56
Ну и ладно.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
14 июля в 13:08
Игрок хороший, когда в форме.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
14 июля в 13:06
Ну хоть денег сэкономили
drug01
drug01
14 июля в 13:01
Важное значение, удачи!!!
dok66
dok66
14 июля в 12:45
От добра добра не ищут . Хорошо , что остался В Барсе .
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
14 июля в 12:34
Ну и ладно.
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