«Барселона» объявила о подписании нового контракта с Дембеле

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14 июля 2022, 12:30

Вингер подписал новый контракт с «Барселоной».

Новое соглашение между каталонским клубом и французским нападающим рассчитано на срок до июня 2024 года.

Дембеле перешёл в каталонский клуб в 2017 году из «Боруссии» Дортмунд. Прошлое соглашение игрока с каталонским клубом истекло 30 июня.

