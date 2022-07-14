«Барселона» объявила о подписании нового контракта с Дембеле

Вингер Усман Дембеле подписал новый контракт с «Барселоной».
Новое соглашение между каталонским клубом и французским нападающим рассчитано на срок до июня 2024 года.
Дембеле перешёл в каталонский клуб в 2017 году из «Боруссии» Дортмунд. Прошлое соглашение игрока с каталонским клубом истекло 30 июня.
Без техники через себя забить в финале ЛЧ думаю не получится
Нет Бейл был отличным футболистом
Года до 14 го 15 го
Как и Дембеле в Дордмунде
Без техники через себя забить в финале ЛЧ думаю не получится
Нет Бейл был отличным футболистом
Года до 14 го 15 го
Как и Дембеле в Дордмунде
Второй хоть бегает и техника есть .
Пользы больше , чем от гольфиста
Второй хоть бегает и техника есть .
Пользы больше , чем от гольфиста
"Рад за каталонцев
Это все равно что Бейла переподписать
Удачи
P.s. бэйл хороший игрок но очень нестабильный
"Рад за каталонцев
Это все равно что Бейла переподписать
Удачи
P.s. бэйл хороший игрок но очень нестабильный