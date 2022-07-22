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Тетрадзе: «Футболистов в России много, но нет личностей»

22 июля 2022, 07:27

Бывший главный тренер «Анжи» Омари Тетрадзе оценил игровую форму бывшего полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, сейчас выступающего за итальянскую «Аталанту».

Футболистов много в России, а личностей — нет. Назовите мне хоть одного российского игрока, выступающего в европейском клубе. Кто там играл до санкций? Вы меня извините, Миранчука в Италии на 5-10 минут выпускают — это называется играет? Хоть как-то? Вот всё у нас так — «как-то». Поэтому нужно уделять внимание детям, молодёжи. Санкции рано или поздно отменят, а мы должны быть готовы к этому.

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Все комментарии
альсато
альсато
22 июля в 09:26
лично для меня..например личность (в современном футболе) Низамутдинов Эльдар (300 матчей провел за Шинник)...и таких ребят много!...А подумать нужно вот о чем-ФУТБОЛЬНЫЕ ПОЛЯ все лучше и лучше, условия тренировочные, медицинские, контрактные-ВСЕ лучше и лучше....а футболисты -ВСЕ ХУЖЕ и ХУЖЕ (и в мастерстве и как личности)
Gahi
Gahi
22 июля в 08:44
Была хорошая система подготовки футболистов в Союзе, где во главе федерации футбола стоял Вячеслав Иванович Колосков. Который остаётся по сегодняшний день в системе футбола России и является почётным президентом РФС. Вот от таких людей зависит как правильно выстроить подготовку молодых футболистов и уделить внимание качественному тренерскому составу за подготовку которых и должны отвечать вышестоящие футбольные организации. Удачи
КЭТиК
КЭТиК
22 июля в 07:37
Ну прямо опустил всех наших игроков.
Гость
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