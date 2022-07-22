Тетрадзе: «Футболистов в России много, но нет личностей»

Бывший главный тренер «Анжи» оценил игровую форму бывшего полузащитника «Локомотива» , сейчас выступающего за итальянскую «Аталанту».

Футболистов много в России, а личностей — нет. Назовите мне хоть одного российского игрока, выступающего в европейском клубе. Кто там играл до санкций? Вы меня извините, Миранчука в Италии на 5-10 минут выпускают — это называется играет? Хоть как-то? Вот всё у нас так — «как-то». Поэтому нужно уделять внимание детям, молодёжи. Санкции рано или поздно отменят, а мы должны быть готовы к этому.