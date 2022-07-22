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Игнатьев: «„Динамо“ стало слабее»

22 июля 2022, 05:49

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выразил мнение, что новичок РПЛ «Торпедо» способен отобрать очки у «Динамо» в выездном матче 2-го тура РПЛ.

Торпедовцы только адаптируются к РПЛ, большинство футболистов впервые увидели такие стадионы, большое количество зрителей. Сам принцип ведения игры в РПЛ отличается от ФНЛ, поэтому им сложнее. Понимаю, что у «Торпедо» опытный тренерский штаб, но он только формирует команду.

Динамовцы пока плохо играют в обороне, у них явно недостаток хороших защитников. По сравнению с предыдущим сезоном они стали слабее. Плюс сменился главный тренер, которому нужно время, чтобы привыкнуть к реалиям российского футбола. Так что на старте сезона в играх с бело-голубыми точно можно брать очки.

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Все комментарии
Capral
Capral
22 июля в 11:44
Какие такие большие стадионы увидели торпедовцы, кроме Химок? Когда они успели? Динамо слабее? Конечно, столько игроков потерять. И все-таки, я не верю, что нынешнее Торпедо способно отобрать очки, даже у такого Динамо. По первой игре, Торпедо не впечатлило. А новому тренеру Динамо надо время. На его месте, я бы отказался от прежнего стиля, который только утомляет пацанов и не дает никакого преимущества над соперниками. Впрочем, всё зависит от Бувача, который насмотревшись на знаменитый прессинг Клоппа, суёт этот футбольный элемент, где надо и не надо.....
Сп62
Сп62
22 июля в 09:36
Что касается защиты Динамо, то здесь мэтр прав.
протон
протон
22 июля в 08:54
Соглашусь с мнением Игнатьева
hkckbqx4ns3v
hkckbqx4ns3v
22 июля в 06:57
Невнятно выглядит
Caniggia
Caniggia
22 июля в 06:11
Пока рано судить слабее или сильнее.
sv_1969
sv_1969
22 июля в 05:52
Игра рассудит
eumqj4buwr8f
eumqj4buwr8f
22 июля в 05:50
Так оно и есть
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