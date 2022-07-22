Игнатьев: «„Динамо“ стало слабее»

Бывший главный тренер сборной России выразил мнение, что новичок РПЛ «Торпедо» способен отобрать очки у «Динамо» в выездном матче 2-го тура РПЛ .

Торпедовцы только адаптируются к РПЛ , большинство футболистов впервые увидели такие стадионы, большое количество зрителей. Сам принцип ведения игры в РПЛ отличается от ФНЛ , поэтому им сложнее. Понимаю, что у «Торпедо» опытный тренерский штаб, но он только формирует команду.

Динамовцы пока плохо играют в обороне, у них явно недостаток хороших защитников. По сравнению с предыдущим сезоном они стали слабее. Плюс сменился главный тренер, которому нужно время, чтобы привыкнуть к реалиям российского футбола. Так что на старте сезона в играх с бело-голубыми точно можно брать очки.