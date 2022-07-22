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Кержаков рассказал о минусах «Зенита»

22 июля 2022, 05:01

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал об игровых минусах петербургского клуба.

Пока не хватает слаженности в центре обороны. Не хочется переходить на персоналии, но проблемы в этой линии есть. И «Спартак» в Суперкубке не раз убегал в быстрые атаки, спокойно вскрывая защиту «Зенита». И «Химки» неплохо разыгрывали мяч, создав в общей сложности голевых моментов даже больше, чем соперник.

Кроме того, в матче с «Химками» некоторые футболисты «Зенита» провалились с точки зрения агрессии. Повели в счете — и расслабились. В нескольких эпизодах просматривалась явная самоуверенность. Это и повлияло на результат. Так что иногда «Зенит» может создать себе проблемы на ровном месте.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
22 июля в 09:38
Бывший выдал засекреченную информацию.
Zenit_84
Zenit_84
22 июля в 07:29
Ещё только сыгрываются с новичками
9qcmfvazm9jq
9qcmfvazm9jq
22 июля в 05:06
Естественно, идеальных команд нет, близких немного, а остальные какие есть...
Птица Феникс
Птица Феникс
22 июля в 05:02
Зенит в РПЛ +
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