Кержаков рассказал о минусах «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России рассказал об игровых минусах петербургского клуба.

Пока не хватает слаженности в центре обороны. Не хочется переходить на персоналии, но проблемы в этой линии есть. И «Спартак» в Суперкубке не раз убегал в быстрые атаки, спокойно вскрывая защиту «Зенита». И «Химки» неплохо разыгрывали мяч, создав в общей сложности голевых моментов даже больше, чем соперник.

Кроме того, в матче с «Химками» некоторые футболисты «Зенита» провалились с точки зрения агрессии. Повели в счете — и расслабились. В нескольких эпизодах просматривалась явная самоуверенность. Это и повлияло на результат. Так что иногда «Зенит» может создать себе проблемы на ровном месте.