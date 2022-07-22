Канчельскис: «Не думаю, что „Зенит“ легко обыграет „Крылья Советов“»

поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Крыльями Советов».

В первой домашней игре сезона «Зенит» — явный фаворит. Не думаю, что им легко удастся обыграть «Крылья», но победа будет за Семаком. Все-таки по классу и уровню игроков петербургский клуб заметно сильнее. У Самары много молодых футболистов, может, некоторые не будут готовы психологически к встрече с чемпионом на выезде.

Отличится ли и в этом туре Максим Глушенков? Ему главное не забивать, а продолжать стабильно демонстрировать высокий уровень. Симпатизирую этому парню, дай бог, чтобы у него все получилось.