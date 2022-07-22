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Канчельскис: «Не думаю, что „Зенит“ легко обыграет „Крылья Советов“»

22 июля 2022, 05:57
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Крыльями Советов».

В первой домашней игре сезона «Зенит» — явный фаворит. Не думаю, что им легко удастся обыграть «Крылья», но победа будет за Семаком. Все-таки по классу и уровню игроков петербургский клуб заметно сильнее. У Самары много молодых футболистов, может, некоторые не будут готовы психологически к встрече с чемпионом на выезде.

Отличится ли и в этом туре Максим Глушенков? Ему главное не забивать, а продолжать стабильно демонстрировать высокий уровень. Симпатизирую этому парню, дай бог, чтобы у него все получилось.

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Все комментарии
альсато
альсато
22 июля в 10:26
Главное не забивать?)))))....Андрюха-в САД! (к Шурику Мостовому)
Сп62
Сп62
22 июля в 09:34
Безбородовы помогут.
SHMEL
SHMEL
22 июля в 08:09
Крылья на подъёме, поэтому хочется увидеть настоящую борьбу и как следствие набранные очки Крыльями в этом матче.
AlVi77
AlVi77
22 июля в 06:48, ред.
Если судьи не вытянут Зенит, как делают это часто, то и очка им за счастье будет
stanichnik
stanichnik
22 июля в 06:37
Сюрприза хозяева не допустят, но голы будут с обеих сторон.
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