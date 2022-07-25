Гаджиев: «Агаларов уже начал оправдывать свою покупку»

Заслуженный тренер России прокомментировал первый гол форварда за «Ахмат».

Самое важное, чтобы он сохранил свою точность, хочется чтобы у него всё получилось. В любом случае, если он забьет больше десяти голов за сезон, то подтвердит свой уровень. Многие большие клубы сомневались, брать Агаларова или нет, из-за того, что он в первом сезоне забил 19 мячей. Вопрос возникал у клубов: «А что будет в следующем сезоне?» Но были клубы, которые не сомневались, один из них — «Ахмат». Талалаев лично неоднократно созванивался с Гамидом.

Он уже начал оправдывать свою покупку, его игра не изменится, он игрок штрафной площадки, который действует очень уверенно. В первом матче, когда выходил на поле, он имел моменты забить, он не терял уверенность. Если он забьёт 15 голов, это будет очень приличным результатом, но если второй раз подряд станет лучшим бомбардиром, то это уже звёздный результат.