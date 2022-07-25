Депутат и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков предложил отказаться от легионеров в российском футболе.
На протяжении двух лет, как я плотно занялся «Химками», мы понимали, что у нас есть детские школы, порядка 40 детей заключили контракты с клубами. И все сидят на лавках! Молодые игроки сидят на лавках, на их место приходят «варелы».
Нужно отказаться от легионеров. Сейчас у нас золотое время. Нужно воспитывать своих игроков. Текущие контрактные обязательства мы выполним, Россия всегда их выполняет от точки до точки. Легче купить легионера и не воспитывать своего доморощенного игрока.
Мы сейчас можем воспользоваться моментом и следующие 5-10 лет потратить на своих ребят. Это нормальная практика.
А если серьезно, то отказ от легионеров будет вызван совсем простыми причинами- валюту, которой хватать не будет ( ведь двигаемся в направлении экономики а ля СССР), тратить на забавы будет накладно.
А если серьезно, то отказ от легионеров будет вызван совсем простыми причинами- валюту, которой хватать не будет ( ведь двигаемся в направлении экономики а ля СССР), тратить на забавы будет накладно.
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