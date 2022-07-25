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Терюшков предложил отказаться от легионеров в российском футболе

сегодня, 13:42

Депутат и член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков предложил отказаться от легионеров в российском футболе.

На протяжении двух лет, как я плотно занялся «Химками», мы понимали, что у нас есть детские школы, порядка 40 детей заключили контракты с клубами. И все сидят на лавках! Молодые игроки сидят на лавках, на их место приходят «варелы».

Нужно отказаться от легионеров. Сейчас у нас золотое время. Нужно воспитывать своих игроков. Текущие контрактные обязательства мы выполним, Россия всегда их выполняет от точки до точки. Легче купить легионера и не воспитывать своего доморощенного игрока.

Мы сейчас можем воспользоваться моментом и следующие 5-10 лет потратить на своих ребят. Это нормальная практика.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 16:28
Хватит!Просто надо ими заниматься!
112910415
112910415
сегодня в 16:28
всякая крайность вредна !
djaich
djaich ответ Супервайзер (раскрыть)
сегодня в 16:24
Общенародной забавой может быть только суперклуб международного уровня, аналог хоккейного ЦСКА 60-80х гг. прошлого вера. Все остальные излишества есть бессмысленная трата денег и потакание самолюбию да амбициям руководителей на местах. Так было и пять лет назад, и сегодня.
djaich
djaich ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 16:17
Игроков хватит, потолок зарплат и ограничение бюджетов клубов необходимы. А те, кто считают себя звездами пусть за рубежом устраиваются, делом доказывают, что достойны тех зарплат на которые рассчитывают. Для внутреннего чемпионата хватит невысокой оплаты и работы с собственными школами.
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 16:08
Правильно было бы отказаться от футбола вообще. Не православное какое-то название. Переименовать в ногомяч, разработать собственные правила, ориентированные на скрепы, объявить Зенит чемпионом на все времена, остальные пусть за второе место дерутся.))
А если серьезно, то отказ от легионеров будет вызван совсем простыми причинами- валюту, которой хватать не будет ( ведь двигаемся в направлении экономики а ля СССР), тратить на забавы будет накладно.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:42
Во,блин,смельчак хочет схлеснуться с "Зенитом" в борьбе за титул на равных условиях!!!
альсато
альсато
сегодня в 14:30
Не нужно ни от кого отказываться!..Откажутся от нас...это само собой произойдет!...тут прогнозируют когда нас вернут в еврокубки))))..нас не вернут!.. Мы сами придем!...ну тогда уже не будет евросоюза!
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:09
Нужен нормальный лимит, как в Италии 80- х
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 14:07
Игроков не хватит
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:51, ред.
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