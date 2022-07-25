Идову: «Буду стараться и дай Бог меня захотят вернуть в „Локомотив“»

Защитник «Химок» рассказал о своих целях в сезоне.

Продолжаю ли я следить за «Локомотивом»? Да, конечно. Смотрел их игру против «Ростова». Тем более команда Валерия Карпина – наш следующий соперник.

Что думаю насчет того, чтобы вернуться, например, в «Локомотив»? Если играть стабильно и приносить пользу команде, то можно вновь оказаться на виду. Буду стараться действовать на хорошем уровне. И дай Бог меня захотят пригласить обратно в «Локомотив». Но сейчас меня интересуют только «Химки».