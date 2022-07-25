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Идову: «Буду стараться и дай Бог меня захотят вернуть в „Локомотив“»

сегодня, 09:29

Защитник «Химок» Брайан Идову рассказал о своих целях в сезоне.

Продолжаю ли я следить за «Локомотивом»? Да, конечно. Смотрел их игру против «Ростова». Тем более команда Валерия Карпина – наш следующий соперник.

Что думаю насчет того, чтобы вернуться, например, в «Локомотив»? Если играть стабильно и приносить пользу команде, то можно вновь оказаться на виду. Буду стараться действовать на хорошем уровне. И дай Бог меня захотят пригласить обратно в «Локомотив». Но сейчас меня интересуют только «Химки».

Идову выступал за «Локо» с 2018 по 2020 год.

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Знатог
Знатог
сегодня в 10:13
Дедушка Йозеф забери меня отсюда.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:06
НЕдалеко уехал! Немного на автобусе,а потом в метро-и ты снова в депо.
ДСА
ДСА
сегодня в 09:35
Тут главное не перестараться.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:35
Будешь стараться, то вернут
Гость
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