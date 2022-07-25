Созин — об отказе от легионеров: «Не будут люди смотреть только на наших!»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался об идее отказа от легионеров в российском футболе.

Я вчера смотрел несколько матчей РПЛ через призму предложения заместителя гендиректора «Зенита» Аршавина убрать легионеров из лиги, чтобы играли только наши мальчишки. Хотя еще до тура понимал, что те кто вкладывают в наш футбол большие деньги: букмекеры и титульные спонсоры, «МИР», например, вздрогнули. Они вкладывают в то, что должно быть смотрибельно. Не будут люди смотреть футбол с участием только наших ребят!

В этом туре именно легионеры определяли классную игру нескольких команд. А для тех, кто хочет смотреть на своих молодых, есть ЮФЛ. Но люди ходят на звезд, которых и так осталось мало. Зачем же разрушать все дальше? Да и не забывайте: те, кто со звездами тренируется, растут в процессе работы.

В таких идеях тогда можно пойти еще дальше: убрать и легионеров, и игроков старше 27 лет. Нравится такая лига? Вряд ли, ведь такого просто не может быть в адекватном мире. Искусственные методы не приводили ни к чему хорошему, никогда.

А в заявлении Аршавина меня смутило еще и то, что заместитель генерального директора по спортивному развитию говорит о желании играть без легионеров, а клуб тем временем продлевает контракты с Венделом, Клаудиньо и Малкомом. Как-то не в унисон работа получается.