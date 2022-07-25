Гагнидзе: «Смолов — лучший нападающий РПЛ»

Полузащитник «Динамо» подвел итоги матча с «Торпедо» (4:0) во 2-м туре РПЛ .

Сегодня я отыграл только 15 минут, что для меня является достаточно большим количеством времени. Я принял участие в отличном матче, в котором мы победили. Гол Захаряна? Этот удар был потрясающим! Думаю, что этот гол станет одним из лучших в сезоне. Арсен — замечательный игрок и человек. У нас с ним отличные отношения. Думаю, что мы с ним еще долго будем играть вместе.

Что скажу о дубле Смолова? Он лучший нападающий в России? Для меня важно играть с такими игроками, как Федор. В «Динамо» у нас много хороших игроков, но Смолов, безусловно, один из лучших футболистов в России. Он лучший форвард в РПЛ .

«Динамо» для меня является одним из лучших клубов. Это будет отличный сезон. Надеюсь, что останусь здесь.