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Гагнидзе: «Смолов — лучший нападающий РПЛ»

сегодня, 10:56
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе подвел итоги матча с «Торпедо» (4:0) во 2-м туре РПЛ.

Сегодня я отыграл только 15 минут, что для меня является достаточно большим количеством времени. Я принял участие в отличном матче, в котором мы победили. Гол Захаряна? Этот удар был потрясающим! Думаю, что этот гол станет одним из лучших в сезоне. Арсен — замечательный игрок и человек. У нас с ним отличные отношения. Думаю, что мы с ним еще долго будем играть вместе.

Что скажу о дубле Смолова? Он лучший нападающий в России? Для меня важно играть с такими игроками, как Федор. В «Динамо» у нас много хороших игроков, но Смолов, безусловно, один из лучших футболистов в России. Он лучший форвард в РПЛ.

«Динамо» для меня является одним из лучших клубов. Это будет отличный сезон. Надеюсь, что останусь здесь.

Концовку прошлого сезона Гагнидзе провел в Польше.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:12
В последний раз в тройке бомбардиров был лет 5 назад...
За более чем 10 лет карьеры даже ни разу не расчемпионился...
Среди отечественных напов можно ещё спорить...но то что "Лучший нап в РПЛ" - несерьёзно...
альсато
альсато
сегодня в 14:18
Лучший в прошлом сезоне нападающий Гамид Агаларов! Кто будет в этом...посмотрим.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:55
Никто так РПЛ не опускал, как Лука Гогнидзе таким сравнением))
wa2svm3a934x
wa2svm3a934x
сегодня в 11:33
Один из...
Дoбрыня
Дoбрыня
сегодня в 11:05
Главное не сглазить...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:02
Не плохо пока у него получается.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 11:02
Он так думает.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:02
Да не совсем он лучший.
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