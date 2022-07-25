Аленичев: «Ни у одной из команд нет шансов обойти „Зенит“ в этом сезоне».

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что «Зенит» станет чемпионом нового сезона РПЛ.
Будет ли «Зениту» оказана хоть какая-то конкуренция в этом сезоне? Думаю, что нет. Ни одна из команд не составит конкуренцию.
«Зениту» можно уже сейчас отдать медаль, поскольку у них не уезжают легионеры, а наоборот, приезжают. Ни у одной из команд нет шансов обойти «Зенит». Хотелось бы, конечно, ошибиться.
Не будет ли большое количество бразильцев способствовать созданию отдельного клана внутри команды? Когда я играл в «Порту», у нас было 10 человек из Бразилии. Тренер, работавший еще до Моуриньо, понял, что это многовато и сократил число бразильцев до четырех.
Затем пришел Моуриньо, и мы выиграли все, что можно. Поэтому я сторонник того, чтобы в команде было как можно меньше бразильцев. Чтобы они не стали отдельной группой внутри команды, главному тренеру нужно провести большую работу.
И, на мой взгляд, Сергей Богданович Семак прекрасно справляется с этой задачей.
Сергей Богданович отлично справляется с обязанностями свадебного генерала, в кризис у других команд выигрывать чемпионства с 40-миллионными Малкомами.
Однако все знают, что во время конкуренции Сергей Богданович 1-4 влетает от "Брюгге", самая дорогая покупка которого в истории, по мелочам, была в 5 раз дешевле вышуепомянутого Малкома.
Я еще в прошлом году говорил, что при прогрессе "Динамо" он уже вполне сможет побороться в следующем году за чемпионство. Правда, он жестко забуксовал в конце года, и непонятно всё еще, каковы его претензии в этом, но ЦСКА как раз показывает, что будет возмутителем спокойствия.
Поэтому посмотрим на уютного Сергея Богдановича в ситуации реальной конкуренции, посмотрим.
Сергей Богданович отлично справляется с обязанностями свадебного генерала, в кризис у других команд выигрывать чемпионства с 40-миллионными Малкомами.
Однако все знают, что во время конкуренции Сергей Богданович 1-4 влетает от "Брюгге", самая дорогая покупка которого в истории, по мелочам, была в 5 раз дешевле вышуепомянутого Малкома.
Я еще в прошлом году говорил, что при прогрессе "Динамо" он уже вполне сможет побороться в следующем году за чемпионство. Правда, он жестко забуксовал в конце года, и непонятно всё еще, каковы его претензии в этом, но ЦСКА как раз показывает, что будет возмутителем спокойствия.
Поэтому посмотрим на уютного Сергея Богдановича в ситуации реальной конкуренции, посмотрим.
Тут очень сложно хоть что-то противопоставить словам Дмитрия Аленичева.
И то что Зенит можно прям сейчас вешать медали чемпионов России сезона 2022/2023, и то что ни один клуб сейчас просто не может составить реальную конкуренцию Зениту.
Но есть действительно и то что перебор в клановости бразильцев сможет со временем стать как государство в государстве, со своими законами не подчиняющимся кланом центра.
И сравнивать Семака с Моуриньо который смог решить проблему перенасыщенности бразильцев в Порту прекрасно понимал чем может это закончится.
А вот у Семака наврядли есть столько силы воли или стратегических мыслей и выводов чтобы хоть как-то повлиять на то что может произойти.
Зенит напоминает сейчас филиал ПСЖ, только с Газпромовской самоуверенностью и уже даже переходящей в манию величия. Что является фобией которая может привести к огромным последствиям.
Административный ресурс Газпрома захватывает всё и вся, не говоря уже о скупке лучших игроков команд конкурентов до руководства РФС и всего спортивного медиа пространства . Это выглядит уже как колонизация всего футбольного хозяйства. Так что Семак здесь выглядит как просто ИО .
Как-то так на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
Тут очень сложно хоть что-то противопоставить словам Дмитрия Аленичева.
И то что Зенит можно прям сейчас вешать медали чемпионов России сезона 2022/2023, и то что ни один клуб сейчас просто не может составить реальную конкуренцию Зениту.
Но есть действительно и то что перебор в клановости бразильцев сможет со временем стать как государство в государстве, со своими законами не подчиняющимся кланом центра.
И сравнивать Семака с Моуриньо который смог решить проблему перенасыщенности бразильцев в Порту прекрасно понимал чем может это закончится.
А вот у Семака наврядли есть столько силы воли или стратегических мыслей и выводов чтобы хоть как-то повлиять на то что может произойти.
Зенит напоминает сейчас филиал ПСЖ, только с Газпромовской самоуверенностью и уже даже переходящей в манию величия. Что является фобией которая может привести к огромным последствиям.
Административный ресурс Газпрома захватывает всё и вся, не говоря уже о скупке лучших игроков команд конкурентов до руководства РФС и всего спортивного медиа пространства . Это выглядит уже как колонизация всего футбольного хозяйства. Так что Семак здесь выглядит как просто ИО .
Как-то так на мой субъективный взгляд. Всем Добра !