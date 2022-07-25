Аленичев: «Ни у одной из команд нет шансов обойти „Зенит“ в этом сезоне».

Бывший футболист «Спартака» считает, что «Зенит» станет чемпионом нового сезона РПЛ .

Будет ли «Зениту» оказана хоть какая-то конкуренция в этом сезоне? Думаю, что нет. Ни одна из команд не составит конкуренцию.

«Зениту» можно уже сейчас отдать медаль, поскольку у них не уезжают легионеры, а наоборот, приезжают. Ни у одной из команд нет шансов обойти «Зенит». Хотелось бы, конечно, ошибиться.

Не будет ли большое количество бразильцев способствовать созданию отдельного клана внутри команды? Когда я играл в «Порту», у нас было 10 человек из Бразилии. Тренер, работавший еще до Моуриньо, понял, что это многовато и сократил число бразильцев до четырех.

Затем пришел Моуриньо, и мы выиграли все, что можно. Поэтому я сторонник того, чтобы в команде было как можно меньше бразильцев. Чтобы они не стали отдельной группой внутри команды, главному тренеру нужно провести большую работу.

И, на мой взгляд, Сергей Богданович Семак прекрасно справляется с этой задачей.