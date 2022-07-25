Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Аленичев: «Ни у одной из команд нет шансов обойти „Зенит“ в этом сезоне»

сегодня, 12:25

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что «Зенит» станет чемпионом нового сезона РПЛ.

Будет ли «Зениту» оказана хоть какая-то конкуренция в этом сезоне? Думаю, что нет. Ни одна из команд не составит конкуренцию.

«Зениту» можно уже сейчас отдать медаль, поскольку у них не уезжают легионеры, а наоборот, приезжают. Ни у одной из команд нет шансов обойти «Зенит». Хотелось бы, конечно, ошибиться.

Не будет ли большое количество бразильцев способствовать созданию отдельного клана внутри команды? Когда я играл в «Порту», у нас было 10 человек из Бразилии. Тренер, работавший еще до Моуриньо, понял, что это многовато и сократил число бразильцев до четырех.

Затем пришел Моуриньо, и мы выиграли все, что можно. Поэтому я сторонник того, чтобы в команде было как можно меньше бразильцев. Чтобы они не стали отдельной группой внутри команды, главному тренеру нужно провести большую работу.

И, на мой взгляд, Сергей Богданович Семак прекрасно справляется с этой задачей.

Все новости
Радимов: «Если ЦСКА будет стабилен, то поборется с „Зенитом“»
Сегодня, 17:27
Игонин: «На дистанции важна скамейка с конкурентоспособными игроками»
Сегодня, 17:01
Гаджиев: «Агаларов уже начал оправдывать свою покупку»
Сегодня, 16:53
Глушаков: «Зарема разбирается в некоторых футбольных моментах»
Сегодня, 14:57
Созин — об отказе от легионеров: «Не будут люди смотреть только на наших!»
Сегодня, 14:33
Терюшков предложил отказаться от легионеров в российском футболе
Сегодня, 13:42
Сортировать
Все комментарии
Храневец
Храневец
сегодня в 17:10
деньги первые после Бога ,этим все казано !!!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:26
Нет у Зенита игроков как у Баварии..ПСЖ...или МС...
Так...слегка...на 150 млн...
Потому и напрасны причитания про уже состоявшееся чемпионство...после 2-го тура...)))

Игроки "Химок" не смотрели на стоимость Малкомов...а играли...и результат их игры - лучший ответ на 90% комментов ниже.....
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 16:24
Зенит- чемпион навеки! Это наши скрепы! ))
Союзник противников
Союзник противников ответ zyxel410 (раскрыть)
сегодня в 14:41
Я знаю :Титул будет,я знаю-мату цвесть,
покуда у ГАЗПРОМА картбланш Володи есть?
альсато
альсато
сегодня в 14:40
да в Зените много дорогих бразильцев-так это и хорошо!..Отличный раздражитель!..Вот давайте не ныть по этому поводу, а обыгрывать их!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:38
СЕргей Богданыч в глазах безработного Аленичева справляется с количеством бразильянцев,которое Алень считает опасным,круче всяких там Моуриньо и тренер,"работавший до него"?! Да это же крутейший комплимент! Можно Аленя взять на вторую команду ГАЗПРОМА,
zyxel410
zyxel410
сегодня в 14:07
Так забавно смотреть,как гордящиеся своими чемпионствами в 90-е рассказывают про честную игру и равные возможности. Неоднократно говорил - пока у Спартака такие болельщики и ветераны, которые причины проблем ищут на стороне,никогда он не будет нормальной командой.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911 ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 14:07
Да, есть такая...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:37, ред.
Аленичев: «Ни у одной из команд нет шансов обойти „Зенит“ в этом сезоне».

Тут очень сложно хоть что-то противопоставить словам Дмитрия Аленичева.

И то что Зенит можно прям сейчас вешать медали чемпионов России сезона 2022/2023, и то что ни один клуб сейчас просто не может составить реальную конкуренцию Зениту.

Но есть действительно и то что перебор в клановости бразильцев сможет со временем стать как государство в государстве, со своими законами не подчиняющимся кланом центра.

И сравнивать Семака с Моуриньо который смог решить проблему перенасыщенности бразильцев в Порту прекрасно понимал чем может это закончится.

А вот у Семака наврядли есть столько силы воли или стратегических мыслей и выводов чтобы хоть как-то повлиять на то что может произойти.

Зенит напоминает сейчас филиал ПСЖ, только с Газпромовской самоуверенностью и уже даже переходящей в манию величия. Что является фобией которая может привести к огромным последствиям.

Административный ресурс Газпрома захватывает всё и вся, не говоря уже о скупке лучших игроков команд конкурентов до руководства РФС и всего спортивного медиа пространства . Это выглядит уже как колонизация всего футбольного хозяйства. Так что Семак здесь выглядит как просто ИО .

Как-то так на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:33
ГАЗПРОМ никому не переплюнуть. Деньги народные уходят без счета. ГАЗПРОМ спонсор ФК Зенит, БК Зенит, ВК Зенит, ХК СКА, недавно с Шальке екшался, спонсировал УЕФУ, МАТЧ ТВ , спонсировал гонку "Шелковый путь 22" и еще много чего. Бороться с таким "мешком" пока просто невозможно.
Так что Зенит свое и в этом году возьмет.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:31
Погорячился Аленичев сидя без тренерской работы...)...ничего поправимо и это ему докажут наши клубы в ходе этого чемпионата
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 13:23, ред.
Естественно что на высоте всегда будет находиться команда которая может купить любого игрока любой команды в РПЛ и при этом у команд РПЛ купить игрока Зенита таких шансов (денег) нет! Но с другой стороны: поживем-увидим!
vova505
vova505
сегодня в 13:05
Поживем, увидим ...
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:58
Вооот.
Это и есть тепличные условия: президенты РФС из структуры Газпрома, спонсируемые спортивные каналы, ручные СМИ, лояльное судейство и бездонный кошелёк. Чемпионат имени одного клуба. А кто вдруг рыпнется и попытается конкурировать - тут же придушат.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 12:54
Я бы это назвал не тепличные условия. а нарушение принципа честной спортивной борьбы. Все должны быть в равных условиях, без админресурса, без собственных медиа и без глобального превосходства в госфинансировании. Госфинансирование, или всем в равной степени, или никому.
makkie
makkie
сегодня в 12:47
К сожалению, в РПЛ чемпион известен еще до начала чемпионата.
Увы, но никакой интриги не будет. Зениту созданы тепличные условия, в которых он еще 10 чемпионств выиграет.
Конь Педаль 2
Конь Педаль 2
сегодня в 12:44
Слава баблу "Газпрома"!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:37, ред.
"И, на мой взгляд, Сергей Богданович Семак прекрасно справляется с этой задачей."

Сергей Богданович отлично справляется с обязанностями свадебного генерала, в кризис у других команд выигрывать чемпионства с 40-миллионными Малкомами.

Однако все знают, что во время конкуренции Сергей Богданович 1-4 влетает от "Брюгге", самая дорогая покупка которого в истории, по мелочам, была в 5 раз дешевле вышуепомянутого Малкома.

Я еще в прошлом году говорил, что при прогрессе "Динамо" он уже вполне сможет побороться в следующем году за чемпионство. Правда, он жестко забуксовал в конце года, и непонятно всё еще, каковы его претензии в этом, но ЦСКА как раз показывает, что будет возмутителем спокойствия.

Поэтому посмотрим на уютного Сергея Богдановича в ситуации реальной конкуренции, посмотрим.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:35
Смотрю уже очередь образовалась из желающих лизнуть Газпром. Аленичев крайний?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:32
Дима прав!Но это не есть хорошо((
drug01
drug01
сегодня в 12:31
Знакомая песня каждый год????
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:27
Цыплят по осени счетают!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 