Глушаков: «Зарема разбирается в некоторых футбольных моментах»

Бывший полузащитник «Спартака» считает, что Зарема Салихова, супруга владельца московского клуба Леонида Федуна, разбирается в футболе.

Я с ней не знаком. Я ее ни разу не видел вживую. Какое у меня сформировалось мнение о ней? Понятное дело, что Зарема – образованный человек, она закончила университет.

У меня нет никакого негативного отношения к ней. Ее точка зрения где-то правильная, а где-то высказывания правильные.

Разбирается ли она в футболе? Думаю, да. Она разбирается в некоторых моментах. У каждого человека свое видение футбола, каждый сам себе хозяин и диктует свои условия. У меня свое видение футбола, у Заремы – свое.

Кто-то где-то ошибается, а кто-то говорит правильные вещи.