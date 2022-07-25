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Глушаков: «Зарема разбирается в некоторых футбольных моментах»

сегодня, 14:57

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков считает, что Зарема Салихова, супруга владельца московского клуба Леонида Федуна, разбирается в футболе.

Я с ней не знаком. Я ее ни разу не видел вживую. Какое у меня сформировалось мнение о ней? Понятное дело, что Зарема – образованный человек, она закончила университет.

У меня нет никакого негативного отношения к ней. Ее точка зрения где-то правильная, а где-то высказывания правильные.

Разбирается ли она в футболе? Думаю, да. Она разбирается в некоторых моментах. У каждого человека свое видение футбола, каждый сам себе хозяин и диктует свои условия. У меня свое видение футбола, у Заремы – свое.

Кто-то где-то ошибается, а кто-то говорит правильные вещи.

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Все комментарии
Alexnvr
Alexnvr
сегодня в 17:24
Глушаков очевидно приобщил Заремку к футбольной бане с футбольным самогоном. Наверно поэтому Глушакову и пришлось покинуть СпаМ ибо Федун напнул. Шутка)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:54
Заремочка в гаданиях профессион дефуа.
протон
протон
сегодня в 16:35
В России 90 процентов заканчивали какой-нибудь ВУЗ, так что это не показатель образованности
minai
minai
сегодня в 15:47
Ну да. Если мяч ушёл за боковую линию, Зарема кричит: "Ушёл, ушёл! " И ведь она права, чёрт возьми.
r6xrfadqp3cu
r6xrfadqp3cu
сегодня в 15:42
Глушаков сказал чушь
альсато
альсато
сегодня в 15:34
Сульфат Натрия! В.В. Лобановский говорил: "...я не знаток футбола, приходится каждый день учиться, читать,анализировать,экспериментировать, изучать различные методики подготовки и легкоатлетов в том числе.....".....а тут "Дельфин и Зарема" разбираются в футболе!...."да в старое время, вы бы оба у меня в пыли валялись")))))))
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 15:33
Ну и зачем он это сказал?
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:11
Ну, кто бы сомневался. Замени всё РФС на женский состав во главе с Заерема, - то матчи будут прозрачными...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:04
Самое главное слово, - некоторых..
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