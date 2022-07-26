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Вернер может перейти из «Челси» в «Ньюкасл»

сегодня, 13:55

Нападающий «Челси» Тимо Вернер может покинуть лондонский клуб этим летом.

Журналист Sport Bild Кристиан Фальк сообщает, что интерес к 26-летнему немцу проявляет «Ньюкасл».

Ранее появлялась информация, что Вернер хочет уйти из «Челси».

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 15:00
Наверняка пойдёт. Все ведь знают, что саудовские ребята могут сделать, если у него и там игра не пойдёт, Джамал Хашогги не даст соврать.

Разъедется Тимо прямо с базы по частям по разным направлениям после одной из игр...
SHEARER
SHEARER
сегодня в 14:50
Было бы здорово заполучить Тимо!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 14:37
Может там пойдёт игра и будет попадать в створ ворот и перестанет путаться в ногах 💪🏽
q5gmytcyhdn4
q5gmytcyhdn4
сегодня в 13:59
Ньюкасл может себе позволить.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:58
Счастливого пути.
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