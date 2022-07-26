Вернер может перейти из «Челси» в «Ньюкасл»

Нападающий «Челси» Тимо Вернер может покинуть лондонский клуб этим летом.
Журналист Sport Bild Кристиан Фальк сообщает, что интерес к 26-летнему немцу проявляет «Ньюкасл».
Ранее появлялась информация, что Вернер хочет уйти из «Челси».
Нападающий «Челси» Тимо Вернер может покинуть лондонский клуб этим летом.
Журналист Sport Bild Кристиан Фальк сообщает, что интерес к 26-летнему немцу проявляет «Ньюкасл».
Ранее появлялась информация, что Вернер хочет уйти из «Челси».
Разъедется Тимо прямо с базы по частям по разным направлениям после одной из игр...
Разъедется Тимо прямо с базы по частям по разным направлениям после одной из игр...