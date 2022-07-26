«Ницца» провела переговоры с Бека Бека. «Локомотиву» предложения не делали

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека Бека может перейти в «Ниццу».
L’Équipe утверждает, что французский клуб провел предварительные переговоры с представителями игрока. При этом «Ницца» еще не обращалась в «Локомотив» с конкретным предложением. Неизвестно, какое решение касательно этого вопроса может принять московский клуб.
Заполучит игрока в свой состав хочет лично наставник «орлов» Люсьен Фавр.
Ранее появлялась информация, что хавбеком интересуется «Аталанта».
Как я писал, любой условный Едвай или Бека Бека будет на словах доказывать преданность, пока по ним нет предложений.
Но на делах, когда любой клуб тупо может заплатить десятую часть цены трансфера в виде подъемных игроку, как только прилетит предложение, условный Бека Бека ради лишнего миллиона побежит ночью с базы в стиле Варелы.
А эксперты потом уже будут между собой решать, достойно он ушел, потому что прислал потом сообщение, что у его бабушки, которая случайно проживает в Ницце, случился перелом шейки бедра и ему нужно ехать за ней ухаживать, или недостойно, если не прислал.
Но, как говорится, "мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус", поэтому мы каждый день слышим, как наши клубы продолжают пилить бюджеты и набирать легов, пока часть бежит в обратную сторону.
Тут уже надо мораторий на покупку легов накладывать, чтобы эти футбольно-распилочные комбинаты все деньги впустую не потратили.
Как я писал, любой условный Едвай или Бека Бека будет на словах доказывать преданность, пока по ним нет предложений.
Но на делах, когда любой клуб тупо может заплатить десятую часть цены трансфера в виде подъемных игроку, как только прилетит предложение, условный Бека Бека ради лишнего миллиона побежит ночью с базы в стиле Варелы.
А эксперты потом уже будут между собой решать, достойно он ушел, потому что прислал потом сообщение, что у его бабушки, которая случайно проживает в Ницце, случился перелом шейки бедра и ему нужно ехать за ней ухаживать, или недостойно, если не прислал.
Но, как говорится, "мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус", поэтому мы каждый день слышим, как наши клубы продолжают пилить бюджеты и набирать легов, пока часть бежит в обратную сторону.
Тут уже надо мораторий на покупку легов накладывать, чтобы эти футбольно-распилочные комбинаты все деньги впустую не потратили.