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«Ницца» провела переговоры с Бека Бека. «Локомотиву» предложения не делали

сегодня, 11:42

Полузащитник «Локомотива» Алексис Бека Бека может перейти в «Ниццу».

L’Équipe утверждает, что французский клуб провел предварительные переговоры с представителями игрока. При этом «Ницца» еще не обращалась в «Локомотив» с конкретным предложением. Неизвестно, какое решение касательно этого вопроса может принять московский клуб.

Заполучит игрока в свой состав хочет лично наставник «орлов» Люсьен Фавр.

Ранее появлялась информация, что хавбеком интересуется «Аталанта».

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 12:12
В этом приятно только, что и гегемона спустили с небес на землю. Забрали Юри Альберто, только что купленного за 25 лямов, и отдали взамен резервного вратаря и какого-то левого защитника стоимостью лям.

Причем нужно понимать, что Юри-то в "Зенит" уже не вернется, а эти игроки как раз в что ни на есть аренде для практики.

Клуб из вроде "дружественной" страны просто повозил "Зенит" лицом по асфальту, как захотел, мало того, "Зенит" приниженно принял сброд, который они прислали.

Чувствуешь разницу между тем, когда твой спонсор, чтобы ты попадал каждый раз в легкую группу, выкладывает сотню миллионов долларов ежегодно и тем, как карета превращается в тыкву и бразильские бандиты ловят этот клуб в подворотне, избивают и отнимают то, что им нужно, а он только жалобно скулит и еще и принимает подкинутые им никому не нужные подачки?

(Имхо, в моменте, когда "Зенит" принял обмен, Медведев максимально зашкварился и опозорил клуб)
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:09
УЕФА поощряет беспредел
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 12:08
Вот же лягушатники
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:58, ред.
В далёкой и не самой бедной Франции жажда халявы заставляет кого то печь новых Варел как горячие пирожки....)))

Надеюсь никуда не уйдёт..
Ибо то чем хвалился Едвай утром у него 2...а у Бека Бека судя по имени аж 4....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 11:55
Это всё смешнее и смешнее.

Как я писал, любой условный Едвай или Бека Бека будет на словах доказывать преданность, пока по ним нет предложений.

Но на делах, когда любой клуб тупо может заплатить десятую часть цены трансфера в виде подъемных игроку, как только прилетит предложение, условный Бека Бека ради лишнего миллиона побежит ночью с базы в стиле Варелы.

А эксперты потом уже будут между собой решать, достойно он ушел, потому что прислал потом сообщение, что у его бабушки, которая случайно проживает в Ницце, случился перелом шейки бедра и ему нужно ехать за ней ухаживать, или недостойно, если не прислал.

Но, как говорится, "мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус", поэтому мы каждый день слышим, как наши клубы продолжают пилить бюджеты и набирать легов, пока часть бежит в обратную сторону.

Тут уже надо мораторий на покупку легов накладывать, чтобы эти футбольно-распилочные комбинаты все деньги впустую не потратили.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:51
ЛЮбой наш клуб для бывших хозяев жизни-территория,на которой пасётся бычок,присмотренный потенциальным владельцем.У бычка есть умственно ограниченное мнение и продавец-агент,а с территорией кто разговаривает??? Продолжайте играть по правилам,придуманными "хозяевами жизни",и при этом обижаться,что вас не принимают в расчёт. Не будет согласен "Локо" на "великодушное предложение",противная сторона воспользуется опцией ФИФА-УЕФА,вскормленной(кстати) ГАЗПРОМОМ ,в значительной степени.Правила созидают победители.
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 11:50
Вот же крысы западные опять хотять под шумок сэкономить.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:43
Намечается ещё один((
Гость
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