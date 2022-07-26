«Ницца» провела переговоры с Бека Бека. «Локомотиву» предложения не делали

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сегодня, 11:42

Полузащитник «Локомотива» может перейти в «Ниццу».

L’Équipe утверждает, что французский клуб провел предварительные переговоры с представителями игрока. При этом «Ницца» еще не обращалась в «Локомотив» с конкретным предложением. Неизвестно, какое решение касательно этого вопроса может принять московский клуб.

Заполучит игрока в свой состав хочет лично наставник «орлов» Люсьен Фавр.

Ранее появлялась информация, что хавбеком интересуется «Аталанта».