Хави: «Возвращение Месси в „Барсу“ сейчас невозможно»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал слухи, согласно которым он просил клуб вернуть .

Сейчас возвращение Месси невозможно. У него действующий контракт с ПСЖ . Он лучший игрок в истории футбола, однако на данный момент нет смысла говорить об этом.

Посмотрим, что случится в будущем. Лапорта уже говорил, что надеется, что история Месси в «Барсе» еще не закончена.