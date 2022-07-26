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Хави: «Возвращение Месси в „Барсу“ сейчас невозможно»

сегодня, 11:15

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал слухи, согласно которым он просил клуб вернуть Лионеля Месси.

Сейчас возвращение Месси невозможно. У него действующий контракт с ПСЖ. Он лучший игрок в истории футбола, однако на данный момент нет смысла говорить об этом.

Посмотрим, что случится в будущем. Лапорта уже говорил, что надеется, что история Месси в «Барсе» еще не закончена.

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Все комментарии
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 11:54, ред.
"Лапорта уже говорил, что надеется, что история Месси в «Барсе» еще не закончена."

В Барселону Месси может вернуться только свободным агентом для прощального матча и последующей работы в структуре клуба. И только в этом случае Лапорта прав - история Месси в Барсе еще не закончена.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:48
Этого следовало ожидать
Кар Карыч 1
Кар Карыч 1
сегодня в 11:26
Насчёт лучшего игрока Хави явно погорячился.
Гость
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