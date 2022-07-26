Хави: «Возвращение Месси в „Барсу“ сейчас невозможно»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал слухи, согласно которым он просил клуб вернуть Лионеля Месси.
Сейчас возвращение Месси невозможно. У него действующий контракт с ПСЖ. Он лучший игрок в истории футбола, однако на данный момент нет смысла говорить об этом.
Посмотрим, что случится в будущем. Лапорта уже говорил, что надеется, что история Месси в «Барсе» еще не закончена.
В Барселону Месси может вернуться только свободным агентом для прощального матча и последующей работы в структуре клуба. И только в этом случае Лапорта прав - история Месси в Барсе еще не закончена.
В Барселону Месси может вернуться только свободным агентом для прощального матча и последующей работы в структуре клуба. И только в этом случае Лапорта прав - история Месси в Барсе еще не закончена.