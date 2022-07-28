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Колосков: «Очень печально, что Оздоев никому в РПЛ не пригодился»

вчера, 23:59

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал переход бывшего полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева в «Фатих Карагюмрюк».

Во-первых, я не знаю, что это за клуб — хороший он или плохой. Во-вторых, видимо, других вариантов у Оздоева не было. На самом деле, это очень печально, что Магомед никому в РПЛ не пригодился. Я хотел, чтобы он остался в России: это игрок высокого уровня, футболист международного класса. На мой взгляд, он бы мог еще принести пользу российскому футболу. Очень жалко, что он ни одному клубу в России не подошел.

Непонятно, что происходит: то мы Дзюбу не можем пристроить в РПЛ, то Оздоева отпускаем в Турцию. Так быть не должно, с этим надо что-то делать. В любом случае это хорошо, что Оздоев нашел клуб и продолжит свою карьеру, желаю ему успехов.

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sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:11
то мы Дзюбу не можем пристроить в РПЛ, то Оздоева отпускаем в Турцию.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1323917/ozdoev-magomed-fatih-karagyumryuk 28.07.2022
Дед 14ивается? Зюба свои аппетиты не может умерить! Оздоев по ходу умерил и нашел клуб!
8rvub79w5w53
8rvub79w5w53
сегодня в 00:04
Удачи Магомеду в новом клубе.
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