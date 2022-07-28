Колосков: «Очень печально, что Оздоев никому в РПЛ не пригодился»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал переход бывшего полузащитника «Зенита» в «Фатих Карагюмрюк».

Во-первых, я не знаю, что это за клуб — хороший он или плохой. Во-вторых, видимо, других вариантов у Оздоева не было. На самом деле, это очень печально, что Магомед никому в РПЛ не пригодился. Я хотел, чтобы он остался в России: это игрок высокого уровня, футболист международного класса. На мой взгляд, он бы мог еще принести пользу российскому футболу. Очень жалко, что он ни одному клубу в России не подошел.