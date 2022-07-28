Кунде: «Хави — главная причина, по которой я перешёл в „Барселону“»

Защитник поделился мыслями после перехода в «Барселону» из «Севильи».

Я действительно горжусь и благодарен. Не могу дождаться, когда присоединюсь к команде и начну историю с «Барселоной». Я говорю спасибо «Севилье», но, конечно, «Барса» — это высшая ступень в моей карьере, поэтому здесь я хочу выигрывать все турниры.

Хави — главная причина, по которой я здесь. Его слова убедили меня, и я очень рад начать работать с командой. Очевидно, что мы одинаково смотрим на футбол.