Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыИспания. Примера 2022/2023

Кунде: «Хави — главная причина, по которой я перешёл в „Барселону“»

вчера, 22:24

Защитник Жюль Кунде поделился мыслями после перехода в «Барселону» из «Севильи».

Я действительно горжусь и благодарен. Не могу дождаться, когда присоединюсь к команде и начну историю с «Барселоной». Я говорю спасибо «Севилье», но, конечно, «Барса» — это высшая ступень в моей карьере, поэтому здесь я хочу выигрывать все турниры.

Хави — главная причина, по которой я здесь. Его слова убедили меня, и я очень рад начать работать с командой. Очевидно, что мы одинаково смотрим на футбол.

Все новости
Официально38-летний Вагнер Лав подписал контракт со «Спорт Ресифи»
Сегодня, 00:34 Фото
Колосков: «Очень печально, что Оздоев никому в РПЛ не пригодился»
Вчера, 23:59
Официально«Фатих Карагюмрюк» объявил о подписании Оздоева
Вчера, 22:46 Фото
В «Фатих Карагюмрюк» подтвердили подписание Оздоева
Вчера, 21:47
СлухиОздоев подписал контракт с турецким клубом «Фатих Карагюмрюк»
Вчера, 21:22
Официально«Барселона» объявила о подписании Кунде
Вчера, 19:52 Фото
Сортировать
Все комментарии
NOVA
NOVA ответ Bars kg (раскрыть)
сегодня в 09:20
алвес ладно и то ни в какое сравнение с рамосом он не подходит, ну вот ракитича они назад то спихнули!!
Кар Карыч 1
Кар Карыч 1
сегодня в 07:57
Сначала рвутся в Барсу, а потом не знают как оттуда слинять.
Bars kg
Bars kg ответ NOVA (раскрыть)
сегодня в 07:07, ред.
Ну ну Ракитич, Дани Алвес
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 03:26
А я честно скажу, Жуля Кундя, шоп ты все проиграл что можешь.
Подорвавшиеся - на подиум:)
allemz
allemz
сегодня в 01:08, ред.
Лапорта умеет сосать иначе как объяснить их трансферную кампанию))
протон
протон ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 00:08
Против не пишу, порой бывает могу критиковать, ведь мы и детей своих критикуем но не значит, что не любим.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:05
То за Барсу то против пишите,непонятно,ждем разъяснений,почему так.
salleeh
salleeh
вчера в 23:42
Прогиб засчитан…)))
протон
протон
вчера в 23:39
Давай Кунде мы в тебя верим, ещё бы пз подписать, и команда топ будет!!!
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 23:36
Короче, завязал с футболом..
NOVA
NOVA
вчера в 23:08, ред.
ну хорошо, если не сделал ошибку, что перешел в барсу!! ведь лучшими в испании, после севильи, становятся только в Реале и рамос тому подтверждение!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:03, ред.
Бравурная речь Кунде, да Богу в уши!

P.S. Попутного ветра, конечно...
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:45
Посмотрим что получится
8xx5uv7cfqyq
8xx5uv7cfqyq
вчера в 22:32
Верное решение
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 