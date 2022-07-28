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«Барселона» объявила о подписании Кунде

вчера, 19:52

«Барселона» на официальном сайте объявила о подписании защитника «Севильи» Жюля Кунде.

«„Барселона“ и „Севилья“ достигли соглашения о трансфере Жюля Оливье Кунде, ожидая прохождения игроком медицинского обследования и подписания контракта», — говорится в заявлении каталонского клуба.

По данным СМИ, сумма трансфера француза составит 50 млн евро плюс бонусы. Контракт будет рассчитан до июня 2027 года.

«Барселона» объявила о подписании Кунде

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Все комментарии
ATG
ATG ответ msa79 (раскрыть)
вчера в 23:47, ред.
Но Кунде думаю точно отличный трансфер. Все остальные вообще под большим вопросом
ATG
ATG ответ msa79 (раскрыть)
вчера в 23:46
Согласен с таким мнением. Особенно про Дембеле оленя. Хз зачем его вообще оставили? Я бы этого чудака выгнал. Но Хави и Ко виднее
ATG
ATG ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 23:43, ред.
Посмотрим как сильны будут эти трансферы на поле . Если у нас вообще ЛаЛигу будут транслировать
msa79
msa79 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:53
Все перечисленные игроки не топ уровня. Леви в возрасте, не понятно как заиграет и хватит ли скоростей. Кесье и Рафинья игроки выше среднего, но как заиграют на высоком уровне в другом чемпионате, непонятно, таких подобных примеров полно. Кристьянсен лавочник Челси, Дембеле вообще позорище, похоронивший свой талант. С Кунде не все так однозначно, молодой ещё, тут жизнь покажет, здоровье бы не подкачало. Так что не пойму в чём восторг. Эту пачку игроков ещё сыграть надо.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 22:34, ред.
Денег на трансферы у РМ полно, но Мадрид берёт не их количеством, а текущей потребностью, что говорит о мудрости и несуетливости Переса. Тчуамени и Рюдигер - пусть пока то немногое, но необходимое усиление обороны. Логика в действиях "бланкос" хорошо прослеживается, ведь именно те зоны, откуда прилетали голы Мадриду от того же МС и ПСЖ сейчас усиливаются, путём приобретения этих сильных дефов.
Кроме того, ТО пока открыто и время у "сливок" ещё предостаточно, для того чтоб пошуметь на рынке...
Что до Барселоны... Ну тоже, как говорится, не отстают, как и должно быть...
Ron09
Ron09 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 22:23, ред.
Главное мы без дорогих трансферов даже с сидящим на лавке Азаром нагнули Ла лигу и всю элиту Апл первые 3 места и конечно же Лигу 1 Франции. Одним словом Hala Madrid
NOVA
NOVA
вчера в 21:56
жаль парня, жаль что перешел в барсу!! хотя барсе с этим трансфером очень конечно повезло!!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:34
Поздравляю Барселону!
Не совсем понимаю, зачем в Челси нужен был ЦЗ с ростом 178 см и весом пера в 70кг
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:23
Ну что ж, посмотрим выиграл ли Кунде от этого перехода в исторической перспективе или стоило выбрать Челси.

Время покажет.
Dan_Madrid
Dan_Madrid
вчера в 21:16
Барса возрождается! Теперь бы Хави не облажался.
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:47
Надеюсь великий Барселона возвращается
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 20:40
А вот это уже интересно.
Что-то уже похоже на почерк Лапорты когда брали Ларссона, Это'О, Роналдинью, но были воспитанники как Хави и Иньеста. Райкард потянул, а вот потянет Хави будет видно. Идеально подошел бы Эмери возможно он будет таким же успешным как Пеп и Энрике в Барсе. Сейчас главное заложить фундамент.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 20:38
Набрать футболистов это не значит создать команду...
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:24
Даже представить страшно, что Барса сотворила бы на трансферном рынке, если взяли 5 ЛЧ за 8 лет. Мадрид вообще не усиливает состав. Такое ощущение, что долги у Мадрида, а не Барсы. Где трансферы Мадрида? Где вся эта хваленая финансовая мощь? Лавочники Мадрида настолько бездарны и днищенские, что ушедшие Иско с Марсело никому нафиг не сдались.

А Барсу можно только поздравить за работу в это ТО. За одно межсезонье перестроились и вернулись, хотя многие говорили, что уйдут годы «на восстановление руин»
протон
протон
вчера в 20:18
В паре с Араухо должны разрывать, поздравляю фанатов Барсы с наконец-то достойной парой ЦЗ🥲
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:06
Я больше надеялся на то, что Хави подтянет молодежку свою. А так очень все спорно: вроде бы и неплохие все игроки, но заиграют ли? Время покажет.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:00
В это ТО Челси интересовался Рафиньей, Левандовски,Дембеле, Кунде....в итоге все четверо оказались в Барселоне (точнее троя оказались, а Дембеле по итогу продлил контракт)....может Челси стоит обратить внимание на Дзюбу, Кокорина...?!
Шутки шутками но Барселона очень сильно проводит ТО.... Кристенсен, Кессье, Кунде, Рафинья, Дембеле, Левандовски....💪 думаю болельщики сине-гранатовых счастливы
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:53
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