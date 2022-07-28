«Барселона» объявила о подписании Кунде

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вчера, 19:52

«Барселона» на официальном сайте объявила о подписании защитника «Севильи» .

«„Барселона“ и „Севилья“ достигли соглашения о трансфере Жюля Оливье Кунде, ожидая прохождения игроком медицинского обследования и подписания контракта», — говорится в заявлении каталонского клуба.