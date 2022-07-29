Лапорта: «Сделаем всё возможное, чтобы Месси завершил карьеру в „Барсе“»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном возвращении нападающего в каталонский клуб.

Я сделал то, что должен был сделать, поставив клуб выше лучшего игрока в истории. Я знаю Месси с детства, я люблю Лео.

Я чувствую моральный долг перед лучшим игроком в истории. Сделаю все возможное, чтобы у Месси было лучшее завершение карьеры в «Барселоне». Я бы хотел это сделать.

Это будет нелегко, но я думаю, что при правильной стратегии мы могли бы это сделать. Мы сделаем все возможное, чтобы Месси завершил карьеру в «Барселоне».