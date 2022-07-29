Лапорта: «Сделаем всё возможное, чтобы Месси завершил карьеру в „Барсе“»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном возвращении нападающего Лионеля Месси в каталонский клуб.
Я сделал то, что должен был сделать, поставив клуб выше лучшего игрока в истории. Я знаю Месси с детства, я люблю Лео.
Я чувствую моральный долг перед лучшим игроком в истории. Сделаю все возможное, чтобы у Месси было лучшее завершение карьеры в «Барселоне». Я бы хотел это сделать.
Это будет нелегко, но я думаю, что при правильной стратегии мы могли бы это сделать. Мы сделаем все возможное, чтобы Месси завершил карьеру в «Барселоне».
Ну а так что, мне кажется Лапорта так оправдывается, он зная что не сможет удержать Месси, обещал его оставить если выиграет выборы и теперь делает как бы все возможное чтоб вернуть, но не думаю что он этого хочет, просто хочет сохранить лицо, перед фанами.
Но с другой стороны это было бы очень красиво! Лучший игрок в истории должен закончить карьеру дома. Месси может прийти в Барсу на зарплату в 1 евро на один сезон и красиво закончить карьеру. Думаю, что денег он заработал на пять поколений вперед.
Ну а так что, мне кажется Лапорта так оправдывается, он зная что не сможет удержать Месси, обещал его оставить если выиграет выборы и теперь делает как бы все возможное чтоб вернуть, но не думаю что он этого хочет, просто хочет сохранить лицо, перед фанами.
Но с другой стороны это было бы очень красиво! Лучший игрок в истории должен закончить карьеру дома. Месси может прийти в Барсу на зарплату в 1 евро на один сезон и красиво закончить карьеру. Думаю, что денег он заработал на пять поколений вперед.