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Лапорта: «Сделаем всё возможное, чтобы Месси завершил карьеру в „Барсе“»

сегодня, 18:27

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном возвращении нападающего Лионеля Месси в каталонский клуб.

Я сделал то, что должен был сделать, поставив клуб выше лучшего игрока в истории. Я знаю Месси с детства, я люблю Лео.

Я чувствую моральный долг перед лучшим игроком в истории. Сделаю все возможное, чтобы у Месси было лучшее завершение карьеры в «Барселоне». Я бы хотел это сделать.

Это будет нелегко, но я думаю, что при правильной стратегии мы могли бы это сделать. Мы сделаем все возможное, чтобы Месси завершил карьеру в «Барселоне».

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Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 18:45
Рано начал говорить... Сегодня мир обсуждает другое... Или для смены темы Мендеш занёс Лапорте?... Все возможно...
shlomo
shlomo
сегодня в 18:41
При всем моем уважении к Лео и Барсе идея вернуть Месси, когда команда вся в долгах, урезает зарплату футболистам, продает телеправа на свои игры, напоминает мне некоторых моих знакомых, которые купили в кредит дорогие тачки и теперь сидят на дошираках и занимают деньги на бензин...

Ну а так что, мне кажется Лапорта так оправдывается, он зная что не сможет удержать Месси, обещал его оставить если выиграет выборы и теперь делает как бы все возможное чтоб вернуть, но не думаю что он этого хочет, просто хочет сохранить лицо, перед фанами.

Но с другой стороны это было бы очень красиво! Лучший игрок в истории должен закончить карьеру дома. Месси может прийти в Барсу на зарплату в 1 евро на один сезон и красиво закончить карьеру. Думаю, что денег он заработал на пять поколений вперед.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:38
Это он пошутил
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 18:37
Для него главное это деньги
Василий 50
Василий 50
сегодня в 18:35
Зачем он это сказал?
xejf9p6hwsxq
xejf9p6hwsxq
сегодня в 18:34
Вот же глупость
David Young
David Young ответ 79r8q4y3k2jn (раскрыть)
сегодня в 18:32
Теперь исправлено.
Гость
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