Черчесов: «У нас полный комплект игроков»

Главный тренер «Ференцвароша» ответил на вопрос о возможном переходе в венгерский клуб бывших игроков «Зенита» Артема Дзюбы и Магомеда Оздоева.

Свободных российских игроков упорно отправляют к нам? Когда такие игроки свободны, это всегда будет. Тем более я их хорошо знаю. Другое дело, что у нас полный комплект и в центре поля, и в нападении. Если бы полного комплекта не было, то с удовольствием бы ребят рассмотрели. Но у нас даже не все попадают в заявку, потому что она ограничена. Со «Слованом» не играл наш основной нападающий, потому что у него травма, Маркиньос вообще не попал в заявку. Если бы были проблемы, то подумали бы, но куда нам? Бюджет же не резиновый.