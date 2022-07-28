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Черчесов: «У нас полный комплект игроков»

сегодня, 16:22

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном переходе в венгерский клуб бывших игроков «Зенита» Артема Дзюбы и Магомеда Оздоева.

Свободных российских игроков упорно отправляют к нам? Когда такие игроки свободны, это всегда будет. Тем более я их хорошо знаю. Другое дело, что у нас полный комплект и в центре поля, и в нападении. Если бы полного комплекта не было, то с удовольствием бы ребят рассмотрели. Но у нас даже не все попадают в заявку, потому что она ограничена. Со «Слованом» не играл наш основной нападающий, потому что у него травма, Маркиньос вообще не попал в заявку. Если бы были проблемы, то подумали бы, но куда нам? Бюджет же не резиновый.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:42
Не-е Артёмке не хватает
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:24
Стасу гемор не нужен
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