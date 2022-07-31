Минто: «Роналду играет за плохую команду»

Бывший футболист «Челси» Скотт Минто полагает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» допустил ошибку, выбрав себе клуб.

Роналду перешел в плохую команду, Криштиану забил немало голов, несмотря на плохой сезон для команды. Роналду может прогрессировать. Я четыре года освещал матчи «Реала» и наблюдал за его игрой. Криштиану действовал в одно-два касания. Он был футболистом штрафной, нацеленным на голы. Сама игра будет другой, если Роналду изменит свой стиль в 37 лет. Можно построить командную игру с опорой на это.

Тухель пришел в «Челси» и взял Лигу чемпионов, а также вернул клуб в топ-4, опираясь в первую очередь на качественную оборону. Сейчас защита не выглядит убедительно, и голов у нас тоже нет. Поэтому я думаю, что «Челси» следовало бы сделать ставку на Роналду.