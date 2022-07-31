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Минто: «Роналду играет за плохую команду»

сегодня, 20:30

Бывший футболист «Челси» Скотт Минто полагает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду допустил ошибку, выбрав себе клуб.

Роналду перешел в плохую команду, Криштиану забил немало голов, несмотря на плохой сезон для команды. Роналду может прогрессировать. Я четыре года освещал матчи «Реала» и наблюдал за его игрой. Криштиану действовал в одно-два касания. Он был футболистом штрафной, нацеленным на голы. Сама игра будет другой, если Роналду изменит свой стиль в 37 лет. Можно построить командную игру с опорой на это.

Тухель пришел в «Челси» и взял Лигу чемпионов, а также вернул клуб в топ-4, опираясь в первую очередь на качественную оборону. Сейчас защита не выглядит убедительно, и голов у нас тоже нет. Поэтому я думаю, что «Челси» следовало бы сделать ставку на Роналду.

Ранее стало известно, что Роналду может вернуться в Серию А.

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Все комментарии
v6wfs895d4ar
v6wfs895d4ar
сегодня в 21:01
Роналду не командный игрок
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:35
Сама игра будет другой, если Роналду изменит свой стиль в 37 лет. Можно построить командную игру с опорой на это.Поэтому я думаю, что «Челси» следовало бы сделать ставку на Роналду.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1324249/ronaldu-krishtianu-manchester-yunayted 31.07.2022
Строить команду вокруг 37-летнего игрока! Он болен!!!!!!
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