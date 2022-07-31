Хави: «Мне нравится игра Дембеле»

Главный тренер «Барселоны» поделился впечатлениями от игры нападающего команды Усмана Дембеле.

Даже не знаю, что еще о нем можно сказать. Мне нравится его игра. Таких футболистов редко встретишь. А если он еще и забивает голы, то это вообще невероятно.

Насколько помню, он был лучшим ассистентом в Ла Лиге с тех пор, как мы здесь. Когда Усман начнет забивать голы, это покажет его уровень.