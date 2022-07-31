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Хави: «Мне нравится игра Дембеле»

сегодня, 18:50

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился впечатлениями от игры нападающего команды Усмана Дембеле.

Даже не знаю, что еще о нем можно сказать. Мне нравится его игра. Таких футболистов редко встретишь. А если он еще и забивает голы, то это вообще невероятно.

Насколько помню, он был лучшим ассистентом в Ла Лиге с тех пор, как мы здесь. Когда Усман начнет забивать голы, это покажет его уровень.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 19:07
"...А если он еще и забивает голы, то это вообще невероятно" - улыбнуло)
Такое впечатление, что Хави тоже не вольного пения птица - говорит то, что всем удобно. "Хотим вернуть Месси" - еще бы он сказал, что и без него хорошо, однако понятно, что за ту зп, которая устроит Барсу, он играть никогда не станет, при том, что может прямо сейчас ехать в МЛС с повышением зп, да и нафига он Барсе нужен, особенно при том, что сами кричат, что взяли курс на омоложение.
Также и с Усманом, недавно вопили что избавляться от него надо, как только снизили зп и избавились от бонусов, так конечно нужен.

Короче, гибкость и дипломатичность это хорошо, но только ни когда мутишь воду и тебя за шары могут взять
Василий 50
Василий 50
сегодня в 19:00
Это типовая похвала
Василий 50
Василий 50
сегодня в 18:51
Цыплят по весне посчитаем
Гость
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