Хави: «Мне нравится игра Дембеле»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился впечатлениями от игры нападающего команды Усмана Дембеле.
Даже не знаю, что еще о нем можно сказать. Мне нравится его игра. Таких футболистов редко встретишь. А если он еще и забивает голы, то это вообще невероятно.
Насколько помню, он был лучшим ассистентом в Ла Лиге с тех пор, как мы здесь. Когда Усман начнет забивать голы, это покажет его уровень.
Такое впечатление, что Хави тоже не вольного пения птица - говорит то, что всем удобно. "Хотим вернуть Месси" - еще бы он сказал, что и без него хорошо, однако понятно, что за ту зп, которая устроит Барсу, он играть никогда не станет, при том, что может прямо сейчас ехать в МЛС с повышением зп, да и нафига он Барсе нужен, особенно при том, что сами кричат, что взяли курс на омоложение.
Также и с Усманом, недавно вопили что избавляться от него надо, как только снизили зп и избавились от бонусов, так конечно нужен.
Короче, гибкость и дипломатичность это хорошо, но только ни когда мутишь воду и тебя за шары могут взять
Такое впечатление, что Хави тоже не вольного пения птица - говорит то, что всем удобно. "Хотим вернуть Месси" - еще бы он сказал, что и без него хорошо, однако понятно, что за ту зп, которая устроит Барсу, он играть никогда не станет, при том, что может прямо сейчас ехать в МЛС с повышением зп, да и нафига он Барсе нужен, особенно при том, что сами кричат, что взяли курс на омоложение.
Также и с Усманом, недавно вопили что избавляться от него надо, как только снизили зп и избавились от бонусов, так конечно нужен.
Короче, гибкость и дипломатичность это хорошо, но только ни когда мутишь воду и тебя за шары могут взять