Анчелотти: «„Барса“ создаёт фантастическую команду»

Главный тренер «Реала» оценил усиления «Барселоны» этим летом.

«Барселона» создает фантастическую команду, однако меня волнует только «Реал». Мне нужно концентрироваться на своей команде, не стоит смотреть на других.

Финансовые проблемы «Барселоны»? В футболе меня ничего не удивляет. «Барса» – команда, которую всегда следует уважать. В этом году она станет нашим соперником, который будет бороться до конца.