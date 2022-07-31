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Анчелотти: «„Барса“ создаёт фантастическую команду»

сегодня, 13:54

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил усиления «Барселоны» этим летом.

«Барселона» создает фантастическую команду, однако меня волнует только «Реал». Мне нужно концентрироваться на своей команде, не стоит смотреть на других.

Финансовые проблемы «Барселоны»? В футболе меня ничего не удивляет. «Барса» – команда, которую всегда следует уважать. В этом году она станет нашим соперником, который будет бороться до конца.

Недавно Анчелотти назвал причину поражения «Реала» в товарищеском матче с «Барселоной».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:54
Поживём увидим !
протон
протон
сегодня в 14:36
Эль Класико, соперничество, мощная борьба...
Ла Лига будет
saxz566zu845
saxz566zu845
сегодня в 14:25
Поживём - увидим.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:02
Скоро увидим на деле
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:02
А с "Зенитом" Карлуша смог бы справиться? А вот Сирога смог,значит он-лучший!
Гость
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