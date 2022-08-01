Дик Адвокат: «Кокорин — один из лучших российских футболистов в истории»

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат поделился мнением о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.
Кокорин — талант поколения. Он один из лучших российских футболистов в истории. Такие игроки, как он, умеют делать на поле практически все. К сожалению, он не показал футбольному миру и 50% своего таланта. Жаль, что его карьера сложилась не самым лучшим образом.
В какой истории??? В альтернативной?? Завязывал бы лучше фантастику на старости лет читать.
В какой истории??? В альтернативной?? Завязывал бы лучше фантастику на старости лет читать.