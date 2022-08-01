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Дик Адвокат: «Кокорин — один из лучших российских футболистов в истории»

сегодня, 18:01

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат поделился мнением о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

Кокорин — талант поколения. Он один из лучших российских футболистов в истории. Такие игроки, как он, умеют делать на поле практически все. К сожалению, он не показал футбольному миру и 50% своего таланта. Жаль, что его карьера сложилась не самым лучшим образом.

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Все комментарии
AlanW 1
AlanW 1
сегодня в 18:38
Дик Адвокат: «Кокорин — один из лучших российских футболистов в истории»


В какой истории??? В альтернативной?? Завязывал бы лучше фантастику на старости лет читать.
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 18:31
Так забирайте,мы таких талантов вам пачками поставлять будем.
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 18:26
Ну он тут прав. Коко мог обогнать и Аршавина и Жиркова, но в голове его опилки.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 18:21
Им там подливают чтоль? xD
старина
старина
сегодня в 18:20
Напомню,что в Голландии узаконены легкие наркотики....Адвокат как раз оттуда
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:19
такие люди у нас тренеровали
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 18:18
И у этого зенит головного мозга! Петржела и Адвокат как Маврыкина и Авдотья Никитична!)
протон
протон
сегодня в 18:17
По моему словосочетания "один из лучших в истории" и "не показал даже 50% своего таланта" вещи в принципе противоположные, и применяться к одному человеку не могут. В крайнем случае, можно сказать один из самых талантливых. Но лучших, тут просто неуместно.
протон
протон
сегодня в 18:17
Я лучший русский футболист в истории , просто не показал свой талант на 99 %
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:14
Это просто оскорбление наших великих игроков
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 18:13
Может Адвокат не знает нашей футбольной истории
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 18:13
Нормального человека Диком не назовут) Совсем плохо деду на старости лет
AmIIIeR89
AmIIIeR89
сегодня в 18:12
Это насмешка Адвоката, что у российского футбола нет истории или что?
Василий 50
Василий 50
сегодня в 18:11
Какое отношение Кокорин имеет к футболу?
Знатог
Знатог
сегодня в 18:10
Дик хороший адвокат.
smykrtq6zm5j
smykrtq6zm5j
сегодня в 18:08
Эти слова ещё больше навредят слабаку
Loko57
Loko57
сегодня в 18:08
Великий талант, ничего не делает, а бабло капает)))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 18:03
Слишком уж расхвалил.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:02
Здесь мнения сильно спорное
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