Дик Адвокат: «Кокорин — один из лучших российских футболистов в истории»

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России поделился мнением о нападающем «Фиорентины» .

Кокорин — талант поколения. Он один из лучших российских футболистов в истории. Такие игроки, как он, умеют делать на поле практически все. К сожалению, он не показал футбольному миру и 50% своего таланта. Жаль, что его карьера сложилась не самым лучшим образом.