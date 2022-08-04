Асхабадзе: «Наш бюджет в районе 570 миллионов рублей»

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о финансах клуба.

Мы приобрели только одного игрока — Альшина. Все остальные — свободные агенты.

Мы прекрасно соотносим трансферную кампанию со своими финансовыми возможностями. По ним мы находимся на 16-м месте в таблице. И вот исходя из этого я очень доволен селекционной работой. У нас появились и молодые, и опытные футболисты. Я бы поставил нашему спортивному департаменту и лично Кириллу Котову пять с плюсом.

На всю структуру, а не только на первую команду, он будет в районе 570 миллионов рублей. Но это при самом хорошем раскладе.

Это те деньги, которые у нас уже были, плюс средства от пула партнеров, спонсоров и телетрансляций. И билетная программа. Но это, как я уже заметил, на всю структуру — академия, офис, первая команда, затраты на контрагентов. Все целиком.