Букмекерская компания станет генеральным спонсором «Ростова»

Президент букмекерской компании BetBoom Константин Макаров сообщил о партнёрстве с «Ростовом».

Июль выдался богатым на новые спонсорские соглашения. «Ростов» становится третьим клубом, который мы будем поддерживать в Премьер-Лиге. Третьим по хронологии, но не по значению. «Ростов» выигрывал Кубок России, участвовал в Лиге чемпионов. Вместе мы сможем достичь новых высот. Желаю «Ростову» удачного сезона!

Руководитель отдела спонсорств компании BetBoom Павел Краснов добавил:

Мы рады объявить о партнерстве с «Ростовом» – клубом с богатой историей, который своей игрой привлекает даже нейтральных зрителей. В прошлом году матчи «Ростова» стали самыми результативными в лиге, в них было забито почти 100 мячей. Уверен, в новом сезоне игра станет еще ярче, а мы вдобавок к этому создадим классную атмосферу футбольного праздника на «Ростов Арене».