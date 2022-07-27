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Букмекерская компания станет генеральным спонсором «Ростова»

сегодня, 17:43

Президент букмекерской компании BetBoom Константин Макаров сообщил о партнёрстве с «Ростовом».

Июль выдался богатым на новые спонсорские соглашения. «Ростов» становится третьим клубом, который мы будем поддерживать в Премьер-Лиге. Третьим по хронологии, но не по значению. «Ростов» выигрывал Кубок России, участвовал в Лиге чемпионов. Вместе мы сможем достичь новых высот. Желаю «Ростову» удачного сезона!

Руководитель отдела спонсорств компании BetBoom Павел Краснов добавил:

Мы рады объявить о партнерстве с «Ростовом» – клубом с богатой историей, который своей игрой привлекает даже нейтральных зрителей. В прошлом году матчи «Ростова» стали самыми результативными в лиге, в них было забито почти 100 мячей. Уверен, в новом сезоне игра станет еще ярче, а мы вдобавок к этому создадим классную атмосферу футбольного праздника на «Ростов Арене».

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Ростов
Источник: championat.com
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Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 19:17
Ну хорошо хоть название на Спортлото не изменят.
протон
протон
сегодня в 18:38
Обычная житейская логика говорит о том, что, если букмекерская контора является спонсором спортивного клуба (названия обоих неважны), то она не должна принимать ставки на результат игры этого клуба. Иначе может быть всё , что угодно.
tm2ckpeagtbp
tm2ckpeagtbp
сегодня в 17:58
Вот пойдут победы тогда
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:45
Неплохо,они богаты.
Гость
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