«Уфа» получит необходимое финансирование

1659510705

сегодня, 10:11

Министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов рассказал, что футбольный клуб «Уфа» получит внебюджетное и бюджетное финансирование в необходимых объемах.

Про бюджетное, внебюджетное финансирование, которое идет непосредственно через правительство и министерство спорта региона — будет в тех объемах, которые запросил генеральный директор клуба. Он запросил цифру, эта цифра и будет в полном объеме выделена.

Точный объем средств не называется. В прошлом сезоне команда вылетела из Премьер-Лиги.