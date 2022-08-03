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«Уфа» получит необходимое финансирование

сегодня, 10:11

Министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов рассказал, что футбольный клуб «Уфа» получит внебюджетное и бюджетное финансирование в необходимых объемах.

Про бюджетное, внебюджетное финансирование, которое идет непосредственно через правительство и министерство спорта региона — будет в тех объемах, которые запросил генеральный директор клуба. Он запросил цифру, эта цифра и будет в полном объеме выделена.

Точный объем средств не называется. В прошлом сезоне команда вылетела из Премьер-Лиги.

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Уфа
Источник: tass.ru
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