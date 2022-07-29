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«Барселона» потратила больше всех на трансферы этим летом – 164 млн евро

сегодня, 17:54

«Барселона» потратила больше всех на трансферы этим летом в Европе.

В текущее межсезонье каталонский клуб в общей сложности заплатил за игроков 138 млн фунтов (164,11 млн евро).

На втором месте — «Бавария», заплатившая 124 млн фунтов (почти 147,5 млн евро). На третьем месте расположился «Арсенал» — 119 млн фунтов (141,5 млн евро).

Следом идут «Манчестер Сити», «Челси», «Боруссия» Дортмунд, «Ливерпуль», «Реал», ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».

Последним подписанием «Барсы» стал защитник «Севильи» Жуль Кунде.

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Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
сегодня в 18:45
А еще пешехода грозится вернуть Ляпорта, коточе мошенники чистой воды..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 18:30
На самом деле можно закрыть глаза на слова "продажа прав", по факту "Барселона" взяла очередной кредит, потому что что продажа прав на будущее со скидкой 25-50% (на разных сайтах рассчитывали по-разному), что кредит, суть одна - "Барселона" взяла деньги из будущего за минусом доли кредитующей организации) и потратила их сейчас. Вообще никакой разницы.

И, вероятно, "Барселона" продала именно права, потому что не смогла получить новых кредитов напрямую. И она несколько кинула нынешних кредиторов, потому что их риски существенно возросли, просто они не знали тогда, что "Барселона" пойдет на такой шаг.

Так что с точки зрения финансов, как я писал, Лапорта просто продолжает рискованную игру Бартоломеу.

Что же, посмотрим, в крайнем случае клубу придется пойти на банкротство и наверняка их кто-нибудь выкупит, все-таки бренд-то прибыльный.
Elliada
Elliada ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 18:08
Долги Барселона не отдавала. Все вырученные деньги пошли на трансферы. Судя по всему в Барселоне надеются с их помощью выиграть трофеи, чтобы привлечь спонсоров. Выгорит эта идея или нет, скоро узнаем.

Но лучше бы часть долгов отдали бы, а играли бы с тем что есть
Неэгоист
Неэгоист ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 18:08
Готовятся к приходу Месси следующим летом... А на 7-ку ставить этим летом уже никто не хочет... Ботокс подтвердит... Хе...
allemz
allemz
сегодня в 18:06
Подскажите, пожалуйста, где и кем еще подрабатывает Лапорта??? Мне непонятно его нытье на камеру и потом делать всё наоборот..
К этой сумме еще приплюсуйте 55 от трансфера Торреса и получите 219 лямов за полгода при "ноющем и бедствующем" Лапорте..
Будет смешно, если ни один из трансферов не окупится и 81ет как Бартомеу, аферисты каталонские, чего уж тут
Elliada
Elliada
сегодня в 18:05
Через год узнаем будут ли оправданы эти трансферы
shlomo
shlomo
сегодня в 18:03
Гори сарай, гори и хата... когда терять больше нечего.... гуляй, рванина!...:))))) ПСЖ и Ман Сити смотря на Барсу: "офигеть, а что бы было если бы у Барсы еще и деньги были?" Мне только одно непонятно, ну Барса продала телеправа и права на названия стадиона и что...этого хватило и долги покрыть и деньгами мусорить?

Вообще я как болельщик Барсы со стажем и смотрю на ситуацию со скорбью и печалью. Это самоубийство. Это как прийти в казино и поставить все (в том числе хату и жену) на «7 черное» в рулетку. Это как сыграть в русскую рулетку, когда у тебя в барабане 99 заряженных слотов и один разряженный. Кошмар.
Могли бы пару сезонов текущим молодняком поиграть с Хави во главе. Хоть немного долги сократить. Цирк какой то....
Гость
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