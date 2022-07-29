«Барселона» потратила больше всех на трансферы этим летом – 164 млн евро

«Барселона» потратила больше всех на трансферы этим летом в Европе.
В текущее межсезонье каталонский клуб в общей сложности заплатил за игроков 138 млн фунтов (164,11 млн евро).
На втором месте — «Бавария», заплатившая 124 млн фунтов (почти 147,5 млн евро). На третьем месте расположился «Арсенал» — 119 млн фунтов (141,5 млн евро).
Следом идут «Манчестер Сити», «Челси», «Боруссия» Дортмунд, «Ливерпуль», «Реал», ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».
Последним подписанием «Барсы» стал защитник «Севильи» Жуль Кунде.
Вообще я как болельщик Барсы со стажем и смотрю на ситуацию со скорбью и печалью. Это самоубийство. Это как прийти в казино и поставить все (в том числе хату и жену) на «7 черное» в рулетку. Это как сыграть в русскую рулетку, когда у тебя в барабане 99 заряженных слотов и один разряженный. Кошмар.
Могли бы пару сезонов текущим молодняком поиграть с Хави во главе. Хоть немного долги сократить. Цирк какой то....
Вообще я как болельщик Барсы со стажем и смотрю на ситуацию со скорбью и печалью. Это самоубийство. Это как прийти в казино и поставить все (в том числе хату и жену) на «7 черное» в рулетку. Это как сыграть в русскую рулетку, когда у тебя в барабане 99 заряженных слотов и один разряженный. Кошмар.
Могли бы пару сезонов текущим молодняком поиграть с Хави во главе. Хоть немного долги сократить. Цирк какой то....
К этой сумме еще приплюсуйте 55 от трансфера Торреса и получите 219 лямов за полгода при "ноющем и бедствующем" Лапорте..
Будет смешно, если ни один из трансферов не окупится и 81ет как Бартомеу, аферисты каталонские, чего уж тут
К этой сумме еще приплюсуйте 55 от трансфера Торреса и получите 219 лямов за полгода при "ноющем и бедствующем" Лапорте..
Будет смешно, если ни один из трансферов не окупится и 81ет как Бартомеу, аферисты каталонские, чего уж тут
И, вероятно, "Барселона" продала именно права, потому что не смогла получить новых кредитов напрямую. И она несколько кинула нынешних кредиторов, потому что их риски существенно возросли, просто они не знали тогда, что "Барселона" пойдет на такой шаг.
Так что с точки зрения финансов, как я писал, Лапорта просто продолжает рискованную игру Бартоломеу.
Что же, посмотрим, в крайнем случае клубу придется пойти на банкротство и наверняка их кто-нибудь выкупит, все-таки бренд-то прибыльный.
И, вероятно, "Барселона" продала именно права, потому что не смогла получить новых кредитов напрямую. И она несколько кинула нынешних кредиторов, потому что их риски существенно возросли, просто они не знали тогда, что "Барселона" пойдет на такой шаг.
Так что с точки зрения финансов, как я писал, Лапорта просто продолжает рискованную игру Бартоломеу.
Что же, посмотрим, в крайнем случае клубу придется пойти на банкротство и наверняка их кто-нибудь выкупит, все-таки бренд-то прибыльный.