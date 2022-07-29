«Барселона» потратила больше всех на трансферы этим летом – 164 млн евро

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сегодня, 17:54

«Барселона» потратила больше всех на трансферы этим летом в Европе.

В текущее межсезонье каталонский клуб в общей сложности заплатил за игроков 138 млн фунтов (164,11 млн евро).

На втором месте — «Бавария», заплатившая 124 млн фунтов (почти 147,5 млн евро). На третьем месте расположился «Арсенал» — 119 млн фунтов (141,5 млн евро).

Следом идут «Манчестер Сити», «Челси», «Боруссия» Дортмунд, «Ливерпуль», «Реал», ПСЖ и «Манчестер Юнайтед».

Последним подписанием «Барсы» стал защитник «Севильи» Жуль Кунде.