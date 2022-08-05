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Клопп раскритиковал сроки проведения чемпионата мира в Катаре

сегодня, 18:13

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал выбор периода проведения чемпионата мира в Катаре.

Футболисты могут дойти до финала или матча за третье место. Но у них и без этого очень загруженный график. Я зол, когда мне приходится говорить об этом. Все знают о моей проблеме с календарем. Это неправильно. Однако этому не уделяется должное внимание. Необходимо это изменить.

ФИФА, УЕФА, Футбольная ассоциация Англии, Премьер-Лига, нам нужно поговорить! Нужна одна совместная встреча, чтобы обсудить важнейшую часть игры — футболистов! Этот мундиаль пройдет в неправильное время по неправильным причинам.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 18:40
Шли бы они на 3 буквы со своим мундиалем, даёшь боксинг Дэй!
Elliada
Elliada
сегодня в 18:34
Недовольство Клоппа вызывает удивление. Где будет проходить ЧМ 2022 стало известно в 2010 году, задолго до того, как Клопп стал тренером Ливерпуля. Во-вторых, когда по его мнению должен был пройти ЧМ? Летом? Когда жара под 50 градусов. В-третьих, на ЧМ поедут все игроки, а не только игроки Ливерпуля. Хватит ныть, Юрген
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 18:25
Почему всё время ноет? Условия для всех равны. Только сейчас узнал? Каждый ЧМ со своей спецификой на разных континентах, будто не знает об этом.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 18:20
Мужики все выдержат
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:20
Надо было делать как было всегда!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:20
И правильно сделал... что думали, когда им отдавали
Гость
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