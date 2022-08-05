Клопп раскритиковал сроки проведения чемпионата мира в Катаре

Главный тренер «Ливерпуля» раскритиковал выбор периода проведения чемпионата мира в Катаре.

Футболисты могут дойти до финала или матча за третье место. Но у них и без этого очень загруженный график. Я зол, когда мне приходится говорить об этом. Все знают о моей проблеме с календарем. Это неправильно. Однако этому не уделяется должное внимание. Необходимо это изменить.