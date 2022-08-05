Тен Хаг: «Я рад, что Роналду с нами»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг перед игрой 1-го тура АПЛ высказался о нападающем команды Криштиану Роналду.
Я рад, что Роналду с нами. В МЮ играет нападающий невероятного уровня. Он в команде.
Ранее действия португальца во время предсезонного матча вызвали критику со стороны наставника.
Только жесткая рука нужна МЮ, а тен Хаг сначала брыкнулся, а потом ему видать объяснили кто он и какое его место.
Вот и как предыдущие тренеры МЮ тен Хаг стал "радоваться" то, что в команде есть Роналду.
Если честно я разочарован Эриком, как в песне "А ты не лётчик...".
Только жесткая рука нужна МЮ, а тен Хаг сначала брыкнулся, а потом ему видать объяснили кто он и какое его место.
Вот и как предыдущие тренеры МЮ тен Хаг стал "радоваться" то, что в команде есть Роналду.
Если честно я разочарован Эриком, как в песне "А ты не лётчик...".