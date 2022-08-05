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Тен Хаг: «Я рад, что Роналду с нами»

сегодня, 17:45

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг перед игрой 1-го тура АПЛ высказался о нападающем команды Криштиану Роналду.

Я рад, что Роналду с нами. В МЮ играет нападающий невероятного уровня. Он в команде.

Ранее действия португальца во время предсезонного матча вызвали критику со стороны наставника.

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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ FERIS (раскрыть)
сегодня в 18:26
Я радуюсь. Балласт и дальше будет разрушать МЮ. Минус один конкурент для Сити. Хочу, чтобы потом в Ливерпуль перешел, чтобы вообще у МС конкурентов не осталось
FERIS
FERIS
сегодня в 18:24
Вот и хейтеры утёрлись из ман сити)
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:17
Вот походу и сказочки конец и тен Хага прогнули.
Только жесткая рука нужна МЮ, а тен Хаг сначала брыкнулся, а потом ему видать объяснили кто он и какое его место.
Вот и как предыдущие тренеры МЮ тен Хаг стал "радоваться" то, что в команде есть Роналду.
Если честно я разочарован Эриком, как в песне "А ты не лётчик...".
Elliada
Elliada
сегодня в 18:10
Аллегри, Сарри, Пирло, Сульшер, Рангник тоже самое говорили
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 17:57
ну и молодцы. теперь ставка сезона "заткнуть всем рты")
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:51
Это просто слова и ничего больше
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:47
Просто тренер его боится
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