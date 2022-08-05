Каррагер полагает, что уход Роналду из МЮ пошёл бы тен Хагу на пользу

Бывший футболист «Ливерпуля» считает, что уход нападающего «Манчестер Юнайтед» пошёл бы на пользу главному тренеру команды Эрику тен Хагу.

Из «Барселоны» ушли Роналдиньо и Деку, когда туда пришел Гвардиола. Джо Харт ушел, как только Пеп пришел в «Манчестер Сити». Уверен, подобное решение укрепило бы позиции тен Хага, это стало бы посылом для остальных футболистов «Манчестер Юнайтед».

Не знаю, претендует ли кто-то на Роналду, однако все это будет пагубно влиять на тренера и клуб, пока он там играет. С этим необходимо разобраться как можно быстрее. В начале мая они упустили шанс попасть в Лигу чемпионов. Можно было бы сообщить клубу о желании покинуть команду в случае непопадания в Лигу чемпионов в заключительный день сезона или незадолго до его окончания.