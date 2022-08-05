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Каррагер полагает, что уход Роналду из МЮ пошёл бы тен Хагу на пользу

сегодня, 17:57

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что уход нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пошёл бы на пользу главному тренеру команды Эрику тен Хагу.

Из «Барселоны» ушли Роналдиньо и Деку, когда туда пришел Гвардиола. Джо Харт ушел, как только Пеп пришел в «Манчестер Сити». Уверен, подобное решение укрепило бы позиции тен Хага, это стало бы посылом для остальных футболистов «Манчестер Юнайтед».

Не знаю, претендует ли кто-то на Роналду, однако все это будет пагубно влиять на тренера и клуб, пока он там играет. С этим необходимо разобраться как можно быстрее. В начале мая они упустили шанс попасть в Лигу чемпионов. Можно было бы сообщить клубу о желании покинуть команду в случае непопадания в Лигу чемпионов в заключительный день сезона или незадолго до его окончания.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 18:08
То же мне открыл Америку. Проблема в том, что балласт никому не нужен.
ДСА
ДСА
сегодня в 18:04
Парадокс: уход лидера - на пользу.
Гость
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