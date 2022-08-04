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Черчесов: «Не все команды могут удовлетворить амбиции Дзюбы»

сегодня, 16:19

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о том, что бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба до сих пор не нашёл себе новую команду.

Последний раз я с ним разговаривал около трех недель назад. Жаль, что пока он не нашел клуб для себя, но даже такого уровня футболисту не всегда просто это сделать. Он поддерживает форму в «Рубине». Надеюсь, в ближайшее время он определится с новой командой. Вот Магомед Оздоев уже это сделал — перешел в турецкий клуб.

Все это делается не по мановению волшебной палочки: иногда надо подождать, присмотреться. Дзюба — футболист высокого уровня, не все команды могут удовлетворить его амбиции. Ему нужно дать время и не торопить.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 16:49
Какие ещё амбиции?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:47
Значит надо умерить аппетит.
pugxwxpq68ya
pugxwxpq68ya
сегодня в 16:26
Видимо поэтому он удовлетворяет себя сам
LOpp
LOpp
сегодня в 16:25
Взял бы Дзюбу в Ференцварош
Гость
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