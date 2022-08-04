Черчесов: «Не все команды могут удовлетворить амбиции Дзюбы»

Главный тренер «Ференцвароша» поделился мнением о том, что бывший нападающий «Зенита» до сих пор не нашёл себе новую команду.

Последний раз я с ним разговаривал около трех недель назад. Жаль, что пока он не нашел клуб для себя, но даже такого уровня футболисту не всегда просто это сделать. Он поддерживает форму в «Рубине». Надеюсь, в ближайшее время он определится с новой командой. Вот Магомед Оздоев уже это сделал — перешел в турецкий клуб.

Все это делается не по мановению волшебной палочки: иногда надо подождать, присмотреться. Дзюба — футболист высокого уровня, не все команды могут удовлетворить его амбиции. Ему нужно дать время и не торопить.