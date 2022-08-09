«Аталанта» разблокировала переход Миранчука в «Торино»

Российский полузащитник Алексей Миранчук все ещё может перейти из «Аталанты» в «Торино» в летнее трансферное окно.
«Аталанта» разблокировала переход российского футболиста в «Торино», так как усилила его позицию, подписав за 15 миллионов евро Адемолу Лукмана.
За 2 сезона в «Аталанте» Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 передач.
Вообще говоря, это ключевой момент для наших игроков, классика, что они слабы по физе и проигрывают конкуренцию поэтому легко. Взять условного легионера из Африки - он блистает мышцами, даже техники у него ещё часто нет, но он бежит очень хорошо и отрабатывает всю игру и берёт за счет этого. И классика наших игроков - техничные и щуплые. Ну, сорян, сейчас без качалки никак. Идите и вкалывайте.
Вообще говоря, это ключевой момент для наших игроков, классика, что они слабы по физе и проигрывают конкуренцию поэтому легко. Взять условного легионера из Африки - он блистает мышцами, даже техники у него ещё часто нет, но он бежит очень хорошо и отрабатывает всю игру и берёт за счет этого. И классика наших игроков - техничные и щуплые. Ну, сорян, сейчас без качалки никак. Идите и вкалывайте.