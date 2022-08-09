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«Аталанта» разблокировала переход Миранчука в «Торино»

сегодня, 20:31

Российский полузащитник Алексей Миранчук все ещё может перейти из «Аталанты» в «Торино» в летнее трансферное окно.

«Аталанта» разблокировала переход российского футболиста в «Торино», так как усилила его позицию, подписав за 15 миллионов евро Адемолу Лукмана.

За 2 сезона в «Аталанте» Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 передач.

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
сегодня в 21:49
Посмотрим. Было здорово на самом деле.
Rattlehead
Rattlehead ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 21:39
Уточнил бы - для наших современных игроков, потому как тот же Карпин, например, был лидером того же Сосьедада по пробегу за матч, при этом выкуривая по полпачки сигарет в день.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 21:09
Отлично, что у Алексея появится шанс ещё раз себя проявить. Но тут нужно понимать, что халявы не будет, опять же, в "Торино" очень интенсивный футбол и там нужно много работать, если Алексей не приведёт себя в нужную физу, то и тут будет мимо кассы.

Вообще говоря, это ключевой момент для наших игроков, классика, что они слабы по физе и проигрывают конкуренцию поэтому легко. Взять условного легионера из Африки - он блистает мышцами, даже техники у него ещё часто нет, но он бежит очень хорошо и отрабатывает всю игру и берёт за счет этого. И классика наших игроков - техничные и щуплые. Ну, сорян, сейчас без качалки никак. Идите и вкалывайте.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 21:05
Торино неплохой вариант для Лёши.
Gahi
Gahi
сегодня в 21:03, ред.
Ну наконец-то свершилось и Атлант в лице Алексея Миранчука оторвался от Атлантиды которая зажала его в своих ледовых руках с помощью тренера Гасперини. Который упорно давал так мало игрового времени Миранчуку чтобы он проявил себя во всей красе. Будем надеяться что в "Торино" Алексей найдёт себя как востребованного футболиста, который станет игроком основного стартового состава команды. Удачи
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 20:58
В Торино,может,там закрепится?
dok66
dok66
сегодня в 20:57
Ну и хорошо . Нужно играть .
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 20:50
Мужики можете поздравлять, меня отпускают из Аталанты!!!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 20:48
Это чё, фифа менеджер?
h49p584ch262
h49p584ch262
сегодня в 20:43
ну наконец то...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 20:43
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 20:36
Последний из могикан !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:34
Пусть переходит,всё лучьше чем в запасе сидеть!
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