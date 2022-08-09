«Аталанта» разблокировала переход Миранчука в «Торино»

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сегодня, 20:31

Российский полузащитник все ещё может перейти из «Аталанты» в «Торино» в летнее трансферное окно.

«Аталанта» разблокировала переход российского футболиста в «Торино», так как усилила его позицию, подписав за 15 миллионов евро Адемолу Лукмана.

За 2 сезона в «Аталанте» Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 передач.