«Барселона» намерена расстаться с Депаем или Обамеянгом

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сегодня, 11:25

Во время текущего трансферного окна из «Барселоны» уйдет нападающий Мемфис Депай, либо его коллега по амплуа Пьер-Эмерик Обамеянг.

Известно, что на Депая претендует «Ювентус». Нападающий пришел в стан «сине-гранатовых» летом прошлого года в статусе свободного агента. В 37 матчах за клуб он забил 13 голов и сделал 2 голевые передачи. Контракт Депая рассчитан до лета следующего года.

Обамеянг играет за «Барсу» с января текущего года. Срок его соглашения с каталонцами истекает в 2025 году. На данный момент Обамеянг забил за «Барселону» 13 мячей в 23 матчах.