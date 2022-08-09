«Барселона» намерена расстаться с Депаем или Обамеянгом

Во время текущего трансферного окна из «Барселоны» уйдет нападающий Мемфис Депай, либо его коллега по амплуа Пьер-Эмерик Обамеянг.
Известно, что на Депая претендует «Ювентус». Нападающий пришел в стан «сине-гранатовых» летом прошлого года в статусе свободного агента. В 37 матчах за клуб он забил 13 голов и сделал 2 голевые передачи. Контракт Депая рассчитан до лета следующего года.
Обамеянг играет за «Барсу» с января текущего года. Срок его соглашения с каталонцами истекает в 2025 году. На данный момент Обамеянг забил за «Барселону» 13 мячей в 23 матчах.
При продаже прав "Барселона" через аффилированную фирму сама внесла 150 миллионов, а остальную сумму уже заплатил основной покупатель, таким образом "Барселона", частично продав права сама себе, попыталась увеличить свои разрешенные расходы на трансферы.
Но финансовый совет Лиги обнаружил это, и не зачёл эти 150 миллионов в доходы клуба.
Более того – с этих 150 млн «Барсе», как пишет Cadena COPE, придется заплатить 25% корпоративного налога – 37.5 млн евро.
А вы говорили - Бартоломеу, Бартоломеу)) Да с таким темпом "Барселона" еще до конца года на банкротство подаст))
При продаже прав "Барселона" через аффилированную фирму сама внесла 150 миллионов, а остальную сумму уже заплатил основной покупатель, таким образом "Барселона", частично продав права сама себе, попыталась увеличить свои разрешенные расходы на трансферы.
Но финансовый совет Лиги обнаружил это, и не зачёл эти 150 миллионов в доходы клуба.
Более того – с этих 150 млн «Барсе», как пишет Cadena COPE, придется заплатить 25% корпоративного налога – 37.5 млн евро.
А вы говорили - Бартоломеу, Бартоломеу)) Да с таким темпом "Барселона" еще до конца года на банкротство подаст))
Идёт массовая купля - продажа !)
Идёт массовая купля - продажа !)