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«Барселона» намерена расстаться с Депаем или Обамеянгом

сегодня, 11:25

Во время текущего трансферного окна из «Барселоны» уйдет нападающий Мемфис Депай, либо его коллега по амплуа Пьер-Эмерик Обамеянг.

Известно, что на Депая претендует «Ювентус». Нападающий пришел в стан «сине-гранатовых» летом прошлого года в статусе свободного агента. В 37 матчах за клуб он забил 13 голов и сделал 2 голевые передачи. Контракт Депая рассчитан до лета следующего года.

Обамеянг играет за «Барсу» с января текущего года. Срок его соглашения с каталонцами истекает в 2025 году. На данный момент Обамеянг забил за «Барселону» 13 мячей в 23 матчах.

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Все комментарии
monah-10
monah-10
сегодня в 12:27
Только не Обама, напару с Левой, много пользы принесут, а Делай так себе, можно и отдавать.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 12:10
Лучше опубликуйте новость о том, что Лапорта пробовал провести махинацию и на ней "Барселона" потеряла ещё 37.5 миллионов евро.

При продаже прав "Барселона" через аффилированную фирму сама внесла 150 миллионов, а остальную сумму уже заплатил основной покупатель, таким образом "Барселона", частично продав права сама себе, попыталась увеличить свои разрешенные расходы на трансферы.

Но финансовый совет Лиги обнаружил это, и не зачёл эти 150 миллионов в доходы клуба.

Более того – с этих 150 млн «Барсе», как пишет Cadena COPE, придется заплатить 25% корпоративного налога – 37.5 млн евро.

А вы говорили - Бартоломеу, Бартоломеу)) Да с таким темпом "Барселона" еще до конца года на банкротство подаст))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:09
С Обамеянгом это зря
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 11:38
Все возможно.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:34, ред.
В Барселоне твориться что-то непонятное .
Идёт массовая купля - продажа !)
Гость
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