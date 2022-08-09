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Кин может покинуть «Ювентус»

сегодня, 12:16

«Ювентус» готов расстаться с форвардом Моизе Кином, пишет Calciomercato.

Тренерский штаб туринцев не уверен, что 22-летний футболист получит регулярное игровое время в грядущем сезоне.

Сообщается, что Кин не входит в планы наставника команды Массимилиано Аллегри. Слухи связывают нападающего с «Атлетико» и ПСЖ.

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Все комментарии
monah-10
monah-10
сегодня в 12:23
В Милан бы его. Красочный состав бы выресовывался, плюс Кин командный игрок, а Милан это семья и команда.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:23
Раз не нужен, то надо активнее продавать.
Гость
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