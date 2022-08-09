Кин может покинуть «Ювентус»

«Ювентус» готов расстаться с форвардом Моизе Кином, пишет Calciomercato.
Тренерский штаб туринцев не уверен, что 22-летний футболист получит регулярное игровое время в грядущем сезоне.
Сообщается, что Кин не входит в планы наставника команды Массимилиано Аллегри. Слухи связывают нападающего с «Атлетико» и ПСЖ.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Роналду и Месси в одной команде? Легко!
|
ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ