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МЮ повторил антирекорд 1936 года. Тогда клуб вылетел из высшего дивизиона

сегодня, 22:56
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)4 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» в гостях проиграл «Брентфорду» (0:4) в матче 2-го тура Английской Премьер-Лиги.

Таким образом, МЮ потерпел семь подряд поражений в гостях в чемпионате Англии (с конца прошлого сезона). Это худшая серия манкунианцев с 1936 года.

В сезоне-1936/37 «Манчестер Юнайтед» вылетел из высшего дивизиона.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 23:15
Вы знаете , я думаю что его наследие уже про-рали! Ещё мне ТХ жалко! Не догадывался он куда пришёл!
протон
протон
сегодня в 23:13
Нынешняя команда, само по себе один сплошной антирекорд.
Я представил состояние Алекса
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
сегодня в 23:09
Без жёстких реформ ничего не поменяется!
Португальский каприз и ещё человек 5-6 на выход и набор новых игроков для тренера!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 23:06, ред.
Единственный, кому сочувствую в этой ситуации - это Фергюсон, кто-то, а он точно не заслужил, чтобы так позорно просирали его наследие
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 23:01
Если честно и сейчас есть риск вылететь
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