МЮ повторил антирекорд 1936 года. Тогда клуб вылетел из высшего дивизиона

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сегодня, 22:56

«Манчестер Юнайтед» в гостях проиграл «Брентфорду» (0:4) в матче 2-го тура Английской Премьер-Лиги.

Таким образом, МЮ потерпел семь подряд поражений в гостях в чемпионате Англии (с конца прошлого сезона). Это худшая серия манкунианцев с 1936 года.

В сезоне-1936/37 «Манчестер Юнайтед» вылетел из высшего дивизиона.