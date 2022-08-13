МЮ повторил антирекорд 1936 года. Тогда клуб вылетел из высшего дивизиона

«Манчестер Юнайтед» в гостях проиграл «Брентфорду» (0:4) в матче 2-го тура Английской Премьер-Лиги.
Таким образом, МЮ потерпел семь подряд поражений в гостях в чемпионате Англии (с конца прошлого сезона). Это худшая серия манкунианцев с 1936 года.
В сезоне-1936/37 «Манчестер Юнайтед» вылетел из высшего дивизиона.
Я представил состояние Алекса
Я представил состояние Алекса
Португальский каприз и ещё человек 5-6 на выход и набор новых игроков для тренера!
Португальский каприз и ещё человек 5-6 на выход и набор новых игроков для тренера!