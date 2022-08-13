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«Ман Юнайтед» впервые с 1979 года проиграл 4 матча в чемпионате подряд

сегодня, 21:44
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)4 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Брентфорду» (4:0) в матче 2-го тура Английской Премьер-Лиги.

Таким образом, «красные дьяволы» потерпели четвертое поражение подряд в чемпионате Англии (начиная с концовки прошлого сезона). Это худшая серия клуба с 1979 года.

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Источник: Телеграм Opta Sports
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Все комментарии
протон
протон ответ monah-10 (раскрыть)
сегодня в 22:59
МЮ напоминает один красно-белый клуб. Тоже чехарда с тренерами, новый сезон с прицелом на чемпионство......а потом всякие Брентфорды четверку отгружают.
Кощунство просто во что превратили великий клуб.
протон
протон ответ Carl Lewis (раскрыть)
сегодня в 22:57
Бесхребетные овощи. Тен Хагу нужно было набрать из чемпионшипа трудяг и строить команду. Хоть польза была бы. А эти миллионеры зажрались. Приятно, что уже 2 середняка им по носу щелкнули. Жду авоську голов от Ливерпуля.
протон
протон ответ Stalker-ato (раскрыть)
сегодня в 22:57
Это уже не трагедия - это фарс , дешевый балаган с безумно дорогими скоморохами
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:35
Рон окончательно развалил команду
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 22:27
Да там вообще Юнайтед разберут на виньтики и шпуньтики.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 22:26

МЮ устраивать распродажу, ждёте Чёрную Пятницу, а зря, уже который тур доброкачественно продаём очки!!!
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 22:20
Так и будет до конца сезона
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
сегодня в 22:17
Это не предел!
Elliada
Elliada
сегодня в 22:14
Ливерпуль продлит серию поражений МЮ
monah-10
monah-10 ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 21:57
Им 15 за счастье будет.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 21:48
До начала АПЛ еще мой прогноз что МЮ выше 7 места не поднимется
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