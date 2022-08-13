«Ман Юнайтед» впервые с 1979 года проиграл 4 матча в чемпионате подряд

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сегодня, 21:44

«Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Брентфорду» (4:0) в матче 2-го тура Английской Премьер-Лиги.

Таким образом, «красные дьяволы» потерпели четвертое поражение подряд в чемпионате Англии (начиная с концовки прошлого сезона). Это худшая серия клуба с 1979 года.