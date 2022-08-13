«Ман Юнайтед» впервые с 1979 года проиграл 4 матча в чемпионате подряд

«Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Брентфорду» (4:0) в матче 2-го тура Английской Премьер-Лиги.
Таким образом, «красные дьяволы» потерпели четвертое поражение подряд в чемпионате Англии (начиная с концовки прошлого сезона). Это худшая серия клуба с 1979 года.
Кощунство просто во что превратили великий клуб.
Кощунство просто во что превратили великий клуб.
МЮ устраивать распродажу, ждёте Чёрную Пятницу, а зря, уже который тур доброкачественно продаём очки!!!
МЮ устраивать распродажу, ждёте Чёрную Пятницу, а зря, уже который тур доброкачественно продаём очки!!!