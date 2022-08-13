Алексей Миранчук забил гол в первом матче за «Торино»

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сегодня, 22:38

«Торино» обыгрывает «Монцу» после первого тайма в матче 1-го тура Серии А.

Единственный гол в игре на 43-й минуте забил россиянин , для которого эта встреча стала дебютной в составе туринского клуба.