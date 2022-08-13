Алексей Миранчук забил гол в первом матче за «Торино»

«Торино» обыгрывает «Монцу» после первого тайма в матче 1-го тура Серии А.
Единственный гол в игре на 43-й минуте забил россиянин Алексей Миранчук, для которого эта встреча стала дебютной в составе туринского клуба.
«Торино» обыгрывает «Монцу» после первого тайма в матче 1-го тура Серии А.
Единственный гол в игре на 43-й минуте забил россиянин Алексей Миранчук, для которого эта встреча стала дебютной в составе туринского клуба.
Накидай так что бы дед всю жизнь жалел.
Докажи деду что ты зверь забивной убей его своими голами.
Накидай так что бы дед всю жизнь жалел.
Докажи деду что ты зверь забивной убей его своими голами.