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Алексей Миранчук забил гол в первом матче за «Торино»

сегодня, 22:38
МонцаЛоготип футбольный клуб Монца0 : 2Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч идет

«Торино» обыгрывает «Монцу» после первого тайма в матче 1-го тура Серии А.

Единственный гол в игре на 43-й минуте забил россиянин Алексей Миранчук, для которого эта встреча стала дебютной в составе туринского клуба.

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Все комментарии
youtomee
youtomee
сегодня в 23:19
В первом матче за Аталанту, если не ошибаюсь, он тоже забил. Но таких забивающих там было много
Toro
Toro
сегодня в 22:47
Так держать Лёха!
протон
протон
сегодня в 22:45
Молодец Леха!!! Продолжай в том же духе
Накидай так что бы дед всю жизнь жалел.
Докажи деду что ты зверь забивной убей его своими голами.
протон
протон
сегодня в 22:44
Гасперини сел в лужу
протон
протон
сегодня в 22:44
Дед ушел в депрессию
Elliada
Elliada
сегодня в 22:39
Поздравляю. Дебютный гол в дебютном матче. Пусть будет не последним
Гость
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