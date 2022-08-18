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Президент «Оренбурга» — о Кубке России: «Будем бороться!»

сегодня, 12:13

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал результаты жеребьевки обновленного Кубка России.

Шанс выйти в следующую стадию есть всегда. Будем бороться! У нас нормальная и самая сбалансированная группа. Каких-то явных фаворитов нет. И аутсайдеров тоже. Мы такими быть точно не хотим. Проблема с логистикой? Наверное, РФС поступил правильно, что не стал делить группы по территориальному признаку. В одну группу попали бы «Краснодар», «Ростов» и «Факел». У всех тяжелая ситуация с логистикой. Мы из этой ситуации выходим с 1 сентября, у нас открывается аэропорт. РФС сделали равные условия по логистике для всех.

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Все комментарии
52bee5rpwcyn
52bee5rpwcyn
сегодня в 12:51
Цель поставлена надо её брать
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сегодня в 12:16
бороться будут все, но не всем повезет, удачи...
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