Президент «Оренбурга» — о Кубке России: «Будем бороться!»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал результаты жеребьевки обновленного Кубка России.

Шанс выйти в следующую стадию есть всегда. Будем бороться! У нас нормальная и самая сбалансированная группа. Каких-то явных фаворитов нет. И аутсайдеров тоже. Мы такими быть точно не хотим. Проблема с логистикой? Наверное, РФС поступил правильно, что не стал делить группы по территориальному признаку. В одну группу попали бы «Краснодар», «Ростов» и «Факел». У всех тяжелая ситуация с логистикой. Мы из этой ситуации выходим с 1 сентября, у нас открывается аэропорт. РФС сделали равные условия по логистике для всех.