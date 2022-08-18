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Мостовой: «В грядущем дерби предпочтительнее выглядит „Спартак“»

сегодня, 11:58
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак20.08.2022 в 17:30 Не начался

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями о грядущем матче с «Динамо» в 6-м туре РПЛ.

Фаворитом, думаю, можно считать «Спартак» в соотношении 55 на 45. «Спартак» идет на первом месте, еще ни разу не проиграл, Промес – в отличной форме, другие футболисты тоже неплохо смотрятся. Команда играет на кураже – все получается, все проходит.

Я говорил, что у команды не будет проблем в первых пяти турах еще до начала чемпионата, меня здесь ничего не удивляет.

Что касается «Динамо», то они в прошлом сезоне обожглись, сделав слишком большую ставку на молодых игроков, на этом и сгорели в концовке чемпионата… Теперь они поднабрались опыта, у команды другой тренерский штаб. Посмотрим, смогут ли они научиться на своих ошибках.

Поэтому в грядущем дерби предпочтительнее выглядит «Спартак», но он выглядит так на фоне слабости других команд. Что касается исхода, то если судить логически по статистике первых туров, то команды должны порадовать зрителей забитыми мячами.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 12:38
За 3 последние победы Спартака над Динамо - Спартак ни разу не выиграл в равных составах или без пенальти...
И посему - вся надёга на Кукуяна....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:37
Мостовой : "Спартак" еще ни разу не проиграл."
Динамо тоже никому не проиграл...
И не думаю что это входит в планы Динамо да ещё и дома.....
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 12:25
я бы не сказал что спартак фаворит ,в динамо есть тоже быстрые техничные футболисты ,ну надеюсь абаскаль настроит команду как нужно
ABir
ABir
сегодня в 12:13
Спартак в последнее время часто обыгрывал Динамо, при этом фаворитом не считался. А сейчас все так хорошо складывается к этому противостоянию, что даже становится тревожно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:13
Чудо-ИКСперты делают свои выводы только из турнирной таблицы...
6s75seqru6zy
6s75seqru6zy
сегодня в 12:02
перед игрой всегда Спартак в фаворе, но после игры посмотрим...
Гость
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