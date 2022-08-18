Мостовой: «В грядущем дерби предпочтительнее выглядит „Спартак“»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями о грядущем матче с «Динамо» в 6-м туре РПЛ .

Фаворитом, думаю, можно считать «Спартак» в соотношении 55 на 45. «Спартак» идет на первом месте, еще ни разу не проиграл, Промес – в отличной форме, другие футболисты тоже неплохо смотрятся. Команда играет на кураже – все получается, все проходит.

Я говорил, что у команды не будет проблем в первых пяти турах еще до начала чемпионата, меня здесь ничего не удивляет.

Что касается «Динамо», то они в прошлом сезоне обожглись, сделав слишком большую ставку на молодых игроков, на этом и сгорели в концовке чемпионата… Теперь они поднабрались опыта, у команды другой тренерский штаб. Посмотрим, смогут ли они научиться на своих ошибках.

Поэтому в грядущем дерби предпочтительнее выглядит «Спартак», но он выглядит так на фоне слабости других команд. Что касается исхода, то если судить логически по статистике первых туров, то команды должны порадовать зрителей забитыми мячами.