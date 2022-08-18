Колосков: «Много причин, почему у Бородюка не получилось в „Торпедо“»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал уход с поста главного тренера «Торпедо».

Много причин, почему у Бородюка не получилось в РПЛ с «Торпедо». Главная причина — это качество футболистов. Было видно по игре, как они были в Первой лиге, так они и остались там. Никакого должного усиления не было. У Бородюка есть опыт, успех, он смог вывести команду РПЛ . К сожалению, так бывает. Руководство ему доверяло и уважало его. Но посредственный подбор футболистов сыграл решающий фактор на результаты команды. Если состав «Торпедо» не изменится, то вряд ли и у Александра Кержакова получится спасти команду от вылета.