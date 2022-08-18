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Колосков: «Много причин, почему у Бородюка не получилось в „Торпедо“»

сегодня, 11:02

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал уход Александра Бородюка с поста главного тренера «Торпедо».

Много причин, почему у Бородюка не получилось в РПЛ с «Торпедо». Главная причина — это качество футболистов. Было видно по игре, как они были в Первой лиге, так они и остались там. Никакого должного усиления не было. У Бородюка есть опыт, успех, он смог вывести команду РПЛ. К сожалению, так бывает. Руководство ему доверяло и уважало его. Но посредственный подбор футболистов сыграл решающий фактор на результаты команды. Если состав «Торпедо» не изменится, то вряд ли и у Александра Кержакова получится спасти команду от вылета.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 11:09
Это и без Колоскова было понятно. Если у Кержа получится с этим составом- сниму перед ним шляпу!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:05
Потому что состав не для РПЛ
Гость
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