Кучаев: «Нужно опасаться команд, которые изначально считаются аутсайдерами»

Футболист ЦСКА прокомментировал итоги жеребьёвки группового турнира Клубов РПЛ в Кубке России.

Жребий для нас неплохой. Но в тоже время нужно опасаться команд, которые изначально считаются аутсайдерами. В Кубке они всегда показывают хороший футбол, с ними непросто играть. Поэтому нашу группу я бы не недооценивал. Будем относиться к каждому матчу очень серьезно.

Уверен, что при Ганчаренко «Урал» будет другим, он внесет свою лепту в их игру. Посмотрим, как они будут смотреться при нем. С «Сочи» мы уже сыграли дважды. Уверен, нас ждет непростая игра. Мы победили их в чемпионате, поэтому на матч с нами они точно выйдут с двойным настроем.

Про «Торпедо» сложно что-то говорить, команда только осваивается в Премьер-Лиге, привыкает к скоростям, к новым требованиям. Думаю, «автозаводцы» будут прибавлять по ходу сезона. Поэтому нас ждут интересные матчи.