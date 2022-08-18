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Кучаев: «Нужно опасаться команд, которые изначально считаются аутсайдерами»

сегодня, 00:49

Футболист ЦСКА Константин Кучаев прокомментировал итоги жеребьёвки группового турнира Клубов РПЛ в Кубке России.

Жребий для нас неплохой. Но в тоже время нужно опасаться команд, которые изначально считаются аутсайдерами. В Кубке они всегда показывают хороший футбол, с ними непросто играть. Поэтому нашу группу я бы не недооценивал. Будем относиться к каждому матчу очень серьезно.

Уверен, что при Ганчаренко «Урал» будет другим, он внесет свою лепту в их игру. Посмотрим, как они будут смотреться при нем. С «Сочи» мы уже сыграли дважды. Уверен, нас ждет непростая игра. Мы победили их в чемпионате, поэтому на матч с нами они точно выйдут с двойным настроем.

Про «Торпедо» сложно что-то говорить, команда только осваивается в Премьер-Лиге, привыкает к скоростям, к новым требованиям. Думаю, «автозаводцы» будут прибавлять по ходу сезона. Поэтому нас ждут интересные матчи.

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Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:19
Тут он прав настраиваться будут
mzbkkrypzz52
mzbkkrypzz52
сегодня в 01:17
Вообще это просто азбука
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:01
Все может быть.
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