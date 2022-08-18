Тихонов: «Переход Промеса в „Севилью“ нельзя считать ошибкой»

Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов поддержал нападающего «красно-белых» Квинси Промеса.
Команда идет на первом месте, Промес не только забивает, но и регулярно участвует в комбинациях, которые приносят голы. Можно сказать, что Квинси хорошо начал сезон.
Нет ли у меня какой-то спортивной ревности к Промесу, ведь у него уже 87 голов за «Спартак»? Нет, такого нет. У меня никогда не было цели обогнать кого-то или больше всех забить (на счету Тихонова 90 мячей за «Спартак»). Забивает – молодец, это идет на пользу команде.
Ошибка ли переход Промеса из «Спартака» в «Севилью»? Нет, так говорить нельзя. Если вспомнить, тогда из «Спартака» ушел не только Промес, команда перестраивалась и менялась. Квинси был в отличной форме, его решили продать, это просто был такой этап его футбольной карьеры.
А где он когда-то был, чего раньше делал - это все в прошлом
А где он когда-то был, чего раньше делал - это все в прошлом
Радость от покупки Промеса можно и нужно умножать...
Пока его Федун купил 2 раза...
Но Квинси не стар и бодр...
Если суетнуться - можно ещё пару раз его приобрести...))
Радость от покупки Промеса можно и нужно умножать...
Пока его Федун купил 2 раза...
Но Квинси не стар и бодр...
Если суетнуться - можно ещё пару раз его приобрести...))