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Тихонов: «Переход Промеса в „Севилью“ нельзя считать ошибкой»

сегодня, 11:30

Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов поддержал нападающего «красно-белых» Квинси Промеса.

Команда идет на первом месте, Промес не только забивает, но и регулярно участвует в комбинациях, которые приносят голы. Можно сказать, что Квинси хорошо начал сезон.

Нет ли у меня какой-то спортивной ревности к Промесу, ведь у него уже 87 голов за «Спартак»? Нет, такого нет. У меня никогда не было цели обогнать кого-то или больше всех забить (на счету Тихонова 90 мячей за «Спартак»). Забивает – молодец, это идет на пользу команде.

Ошибка ли переход Промеса из «Спартака» в «Севилью»? Нет, так говорить нельзя. Если вспомнить, тогда из «Спартака» ушел не только Промес, команда перестраивалась и менялась. Квинси был в отличной форме, его решили продать, это просто был такой этап его футбольной карьеры.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 12:06
Квинси в Спартаке, играет, забивает, в отличной форме - это сейчас главное!
А где он когда-то был, чего раньше делал - это все в прошлом
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:41, ред.
Нет конечно...
Радость от покупки Промеса можно и нужно умножать...
Пока его Федун купил 2 раза...
Но Квинси не стар и бодр...
Если суетнуться - можно ещё пару раз его приобрести...))
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 11:41
Как они любят всё оправдывать.
Гость
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