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Гаджиев: «Нельзя сказать, что „Спартак“ показал чемпионскую игру»

сегодня, 14:30
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев оценил игру «Спартака» в матче РПЛ против «Динамо» (0:1).

«Спартак», несмотря на поражение, большую часть игры имел преимущество, но нельзя сказать, что создал больше моментов и показал чемпионскую игру. У команды есть потенциал, чтобы составить конкуренцию другим клубам. В последние годы они играли не на уровне своих возможностей.

Красно-белые по потенциалу могут бороться с «Зенитом», но нужно реализовать себя на сто процентов. Питерцы реально сильнее всех в лиге на протяжении нескольких лет, но им тоже не всегда удавалось побеждать, даже при хорошем тренере Манчини не получилось. «Спартаку» крайне сложно будет играть на сто процентов своих возможностей. Вероятно, наступит год, в котором «Зенит» оступится. Возможно, уже в этом.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 15:20
Иногда бывают и проколы.
bgmwxkzjn9s4
bgmwxkzjn9s4
сегодня в 15:12
Спартак зря все хвалят
makkie
makkie
сегодня в 14:51
Чемпионскую игру сейчас в РПЛ никто не показывает, что за дурацкие вопросы и сравнения?
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:45
Это, как говорится сглазили.... как только начинают вешать на Спартак медали, так сразу у команды начинаются проблемы ( и это уже не первый год такое...). Чтобы быть успешным на дистанции, нужно стабильно брать свои очки с теми, кто слабее. Спартаку в матче с Динамо не хватило конкретики в завершающей стадии. И здесь пугающе выглядит зависимость красно-белых от своих лидеров. С Динамо отчаянно не хватало Виктора Мозеса ( нигериец на голом мастерстве может решить эпизод и дать эту самую конкретику). Совершенно не задалась игра у Промеса (Голландец упустил хороший момент в первом тайме, почти не обострял, а самый показательный эпизод с его участием случился в самом конце как отражение всего вечера....). Ну а так что, уменьшение этой зависимости видится одной из основных задач Абаскаля на ближайшее время.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:44
О какой чемпионской игре может вообще идти речь. Если счёт на табло не в пользу Спартака. Да и счёт мог быть совершенно другой в пользу Динамо. Спартак только только начал искать свою игру с новым тренерским штабом во главе с молодым ещё Абаскалем , и по возрасту и по опыту . У команды появляется свой рисунок игры , команда не садится возле своей штрафной, невзирая на статус соперника . И это радует, что в российском футболе появляется такой Спартак. Бесспорно команде нужны вливания , нужна и просто необходима новая кровь. И тут дело за руководством клуба. Главного тренера нужно в этом поддержать и приобрести игроков, для реализации задач которые ставятся команде на сезон. Думаю Спартак может стать одним из претендентов на самые высокие места в чемпионате России. Время покажет.
Всем Добра !
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 14:36
Это точно,слабовато сыграли.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:36
Пока норм игру показывают!
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