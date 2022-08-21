Гаджиев: «Нельзя сказать, что „Спартак“ показал чемпионскую игру»

Бывший тренер «Анжи» оценил игру «Спартака» в матче РПЛ против «Динамо» (0:1).

«Спартак», несмотря на поражение, большую часть игры имел преимущество, но нельзя сказать, что создал больше моментов и показал чемпионскую игру. У команды есть потенциал, чтобы составить конкуренцию другим клубам. В последние годы они играли не на уровне своих возможностей.

Красно-белые по потенциалу могут бороться с «Зенитом», но нужно реализовать себя на сто процентов. Питерцы реально сильнее всех в лиге на протяжении нескольких лет, но им тоже не всегда удавалось побеждать, даже при хорошем тренере Манчини не получилось. «Спартаку» крайне сложно будет играть на сто процентов своих возможностей. Вероятно, наступит год, в котором «Зенит» оступится. Возможно, уже в этом.