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Радимов: «Умяров 70-80% передач играет назад. Переоценённый игрок»

сегодня, 11:11
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов оценил игровые навыки хавбека «Спартака» Наиля Умярова.

Это футболист, который процентов 70-80 передач играет назад. Разве вас удивляет, что «Динамо» его «прочитало»? И может ли такой центральный полузащитник помочь атакующей команде? Прекратите. И эта ошибка его неудивительна, потому что он находился в цейтноте под прессингом.

Центральный полузащитник в таких ситуациях должен играть сто передач из ста своему. И такие ошибки совершать не имеет права ни разу за карьеру. А у Умярова это не в первый раз.

Мне очень жаль Абаскаля, который, может, и старается играть вперед, но, когда есть такие игроки, как Умяров, это делать сложно. По мне, это вообще один из самых переоцененных игроков чемпионата. Я сейчас почитал его интервью, что он извиняется за ошибку... Это понятно.

Но проблема в том, что все, чем запомнился в мужском футболе Умяров, это тем, что он якобы помешал Фомину пробить пенальти в финале Кубка. И сам после этого у себя где-то в соцсетях об этом написал!

Так что нынешняя ситуация – это карма, потому что есть футбольный бог. Мне кажется, лучше сначала играть, молчать, доказывать делом на поле, а не словами в соцсетях. Тогда ты будешь выглядеть гораздо симпатичнее.

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Все комментарии
Аспект
Аспект ответ Галя Каблукова (раскрыть)
сегодня в 12:35
Написал пост и только потом увидел, что Галя Каблукова меня опередила. Плюсую девочке!
Аспект
Аспект
сегодня в 12:31
Насчет Умярова Буланов абсолютно прав - хорошо поет! )))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ d1metras (раскрыть)
сегодня в 12:12
Вспомним ещё про двух "воробьёв" сидящих на лавке , - про Маслова и Рассказова . Эти товарищи вообще просто опасны для команды ! )))
Dinamo
Dinamo
сегодня в 12:11
Ну, вчера он отдал одну вперёд на ход Тюкавину ;)
d1metras
d1metras ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
сегодня в 12:08
Ещё есть Денисов)) ещё то бревно)
d1metras
d1metras
сегодня в 12:07
Начнем с того,что Радимов конечно загнул слишком про Умярова..не такой уж он и плохой,но то что очень много передач он делает назад и поперек - это заметно.. Спартаку сейчас не хватает как раз таки в центре поля такого игрока каким был Фернандо.. и отобрать может,и пас отдать в атаку острый и штрафной исполнить..
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 12:06
Мы же в России . Если к 22 годам он ничему толком не научился , то большего от него уже не дождёшься . Однозначно ! Это его потолок . Да и учиться ,в общем-то ,не у кого !
Бубнин
Бубнин
сегодня в 12:05
Да понятно, что это все от зависти! Сам сначала добейся, а пока помалкивай сиди.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 12:03
Терпеть не могу Радимова , но руками и ногами подпишусь под его словами . Умяров - самое слабое звено в Спартаке !
Брулин
Брулин
сегодня в 12:00
Руй Витория: «Умяров и Литвинов – будущее «Спартака» и сборной России»
Алекс37153715
Алекс37153715
сегодня в 11:49
Влад опять забыл принять таблетки
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:45
Питерцам должно быть стыдно за таких ветеранов, своих пусть критикует, а мы разберемся.
Уж точно не из-за ошибки Умярова проиграли и кубок уж точно не благодаря ему взяли. Это всё гниль внутри радимова
BreezeCOOL
BreezeCOOL
сегодня в 11:30
А мне Умяров понравился в матче с Динамо
Kolenok
Kolenok ответ ermak6848 (раскрыть)
сегодня в 11:28, ред.
Это Буланова,весь Питер знает.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:27
А кто такой Радимов...
чтобы слушать его бред.
Kolenok
Kolenok
сегодня в 11:26, ред.
Откуда это чудо появляется?Ведь не видно не слышно было.Сам никогда игроком то и не был,вечно скандалил только и психовал.Ждем Широкова.
makkie
makkie
сегодня в 11:18, ред.
Мне кажется, лучше сначала играть, молчать, доказывать делом на поле, а не словами в соцсетях. Тогда ты будешь выглядеть гораздо симпатичнее.
________________________________

А сам Радимов чем лучше?
Вечно как базарная бабка треплется в твиттере, обсуждая дела в Спартаке.
Лучше бы Зенит-2 так тренировал, как языком молотит. А то ведь никаких кадров основному Зениту нет, работа вхолостую от Радимова. Еще и деньги получает.

З.Ы. Думаю, Умяров сам разберётся. Но, конечно, таких ошибок на высоком уровне быть не должно. Там именно технический брак.
ДСА
ДСА
сегодня в 11:18
Назад тоже надо уметь играть
Галя Каблукова
Галя Каблукова
сегодня в 11:18
Впервые соглашусь с Булановым..
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:13
Пока рано о чем то конкретном говорить...всего то 22 года
Гость
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