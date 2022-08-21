Радимов: «Умяров 70-80% передач играет назад. Переоценённый игрок»

Бывший капитан «Зенита» оценил игровые навыки хавбека «Спартака» .

Это футболист, который процентов 70-80 передач играет назад. Разве вас удивляет, что «Динамо» его «прочитало»? И может ли такой центральный полузащитник помочь атакующей команде? Прекратите. И эта ошибка его неудивительна, потому что он находился в цейтноте под прессингом.

Центральный полузащитник в таких ситуациях должен играть сто передач из ста своему. И такие ошибки совершать не имеет права ни разу за карьеру. А у Умярова это не в первый раз.

Мне очень жаль Абаскаля, который, может, и старается играть вперед, но, когда есть такие игроки, как Умяров, это делать сложно. По мне, это вообще один из самых переоцененных игроков чемпионата. Я сейчас почитал его интервью, что он извиняется за ошибку... Это понятно.

Но проблема в том, что все, чем запомнился в мужском футболе Умяров, это тем, что он якобы помешал Фомину пробить пенальти в финале Кубка. И сам после этого у себя где-то в соцсетях об этом написал!

Так что нынешняя ситуация – это карма, потому что есть футбольный бог. Мне кажется, лучше сначала играть, молчать, доказывать делом на поле, а не словами в соцсетях. Тогда ты будешь выглядеть гораздо симпатичнее.